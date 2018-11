Abusivismo, il Molise in cima alla classifica nazionale per Istat e Legambiente

REDAZIONE

CAMPOBASSO

I violenti fenomeni climatici che hanno funestato l’intero paese negli ultimi giorni hanno posto in evidenza i dati Istat Bes relativi all’abusivismo edilizio del 2015 nel Paese, ricevendo vasta eco sulla grande stampa nazionale, che pongono il Molise al primo posto in Italia con un indice di abitazioni abusive per 100 abitazioni legali pari al 69,5%. Un dato non percepito dagli stessi molisani che, nel concreto, si credono fuori dalle brutture urbanistiche di altre aree del paese. Un abusivismo light ma diffuso, dovuto alla storica mancanza di una legge quadro urbanistica in regione ma anche alla scarsa e spesso “cattiva” programmazione dei Comuni.

In aiuto arriva il dossier “Abbatti l’abuso” di Legambiente che afferma come le demolizioni degli immobili abusivi siano ferme al palo. Sono le aree costiere quelle più colpite dal fenomeno, in media ogni comune sulla costa è interessato da 247 ordini di abbattimenti. Non solo, soltanto il 3% degli immobili da abbattere viene acquisito al patrimonio comunale, come previsto per legge in caso non venga effettuato dal proprietario. «Abbattere una casa – si afferma da Legambiente – è ancora oggi, politicamente e socialmente impopolare, per questo la giustizia stenta ad affermarsi in questo ambito». Per questo Legambiente ha chiesto al Parlamento di intervenire con una proposta legislativa che renda più rapido ed efficace l’istituto delle demolizioni degli immobili abusivi.

Nel dossier si afferma che «È difficile sintetizzare l’abusivismo edilizio con un numero, mancando un censimento nazionale del fenomeno ed essendo i dati in circolazione spesso carenti, contraddittori o palesemente sottostimati. Regioni e Comuni dovrebbero disporre di un calcolo annuale del patrimonio immobiliare abusivo, purtroppo però pochi lo fanno oppure sono informazioni gelosamente custodite, perché ammettere di conoscere il numero di case illegali sul proprio territorio senza aver attivato e seguito le procedure previste dalla legge fino alla demolizione, è una clamorosa autodenuncia.»

Per provare a misurare i metri cubi di cemento fuorilegge, a dare quantomeno un ordine di grandezza, ci si affida alle stime, ai numeri parziali di alcune ricerche, alle liste delle Procure della Repubblica che intimano ai sindaci di fare le demolizioni. Secondo il rapporto Bes dell’Istat, nel 2015 l’abusivismo edilizio riguardava il 47,3% del patrimonio immobiliare al Sud, il 18,9% nelle regioni del Centro e il 6,7% al Nord. Analizzando il periodo dal 2005 al 2015, al Sud il dato non è mai sceso sotto il 24%, percentuale relativa al 2007. La Campania si conferma la regione più esposta al fenomeno, con una quota di 50,6 immobili fuorilegge ogni cento. Seconda è la Calabria con il 46,6% di edilizia illegale e terza è il Molise, con il 45,8%. Il dato nazionale dal 2005 al 2017 sale dall’11,9% al 19,4%. Guardando alcune realtà significative che in questi anni Legambiente ha ripetutamente denunciato in vari dossier, troviamo numeri esorbitanti, che confermano la dimensione di un fenomeno che per anni è stato totalmente fuori controllo. Eppure gli abbattimenti, previsti dalla legge come un obbligo, non certo come una facoltà, per i Comuni restano al palo.