Abusi sessuali su minori perpetrati da altro minorenne condannato a 3 anni

L’imputato, oggi maggiorenne, è stato giudicato colpevole con pena sospesa dal Tribunale dei Minori di Campobasso

Fatti e misfatti di una storia che non avremmo mai voluto raccontare ma che, purtroppo, è realtà. Reale come una condanna a tre anni (pena sospesa) per abusi sessuali su minori perpetrati secondo i giudicanti ai danni di altri di tre minori (oggi 15enni) da un ragazzo anch’egli all’epoca di minore età ma di qualche anno più grande.



Oggi è maggiorenne, i fatti si riferiscono a cinque anni fa, è stato ritenuto colpevole di un reato abbietto che trova, nel primo grado di giudizio, l’inizio di una vicenda che probabilmente proseguirà con l’impugnazione della sentenza.



E’ accaduto in un centro della provincia di Campobasso all’ombra del chiacchiericcio che scosse l’opinione pubblica e finì per scaturire tre denunce da parte dei genitori delle vittime. Atti sessuali che a quell’età “sporcano” ogni cosa che toccano.

Eppure, secondo i giudici, dopo quasi 5 anni fra indagini e giudizioè stato possibile giungere ad un primo epilogo.

Superando ogni tentativo di interpretare in maniera morbosa questa brutta storia vogliamo solo riportare il dato oggettivo perché se i giudici hanno sancito che ci sono vittime e carnefice, noi non vogliamo assolutamente marchiare nessuno.



Il delicato compito di assistere legalmente le vittime è stato affidato agli avvocati Fabio Zoccolo, Demetrio Rivellino e Michele Alicino. Mentre a tutela dell’imputato c’era l’avvocato Vincezo D’Apolito.