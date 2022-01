About the future, ultimo giorno di programmazione streaming

“L’azione rappresenta un ottimo momento di export culturale, nonché una buona vetrina per gli artisti selezionati (visto che i fruitori principali della piattaforma spesso sono direttamente interessati a questo genere di documenti). Inoltre l’operazione convalida un bel momento di scambio e di partnership strategica: il gruppo milanese è stato ospite da noi durante il festival, ha avuto modo di vedere il prodotto generale, la qualità, e ha offerto quest’opportunità (Luca Basilico – Direttore ATF)”

Oggi 19 gennaio fino alle ore 23.00, su https://www.visualcontainer.tv/about-the- future-festival-italy/ sarà possibile rivedere le opere video degli artisti molisani selezionate dal critico d’arte Tommaso Evangelista per la rassegna About the Future -Uno sguardo intorno al futuro.

Da circa un mese, la documentazione sperimentale audiovisiva relativa alla selezione regionale è approdata sulla piattaforma globale di distribuzione Visualcontainer TV. Visualcontainer è uno dei maggiori distributori di opere filmiche sperimentali (videoarte) con un mercato di riferimento composto da una community diversificata con cui interagisce o collabora.

Il palinsesto della piattaforma promuove premiere, monografie e come in questo caso offre uno spazio dedicato ai festival di settore. About the Future è un progetto internazionale prodotto dalla Fondazione Molise Cultura e diretto da Luca Basilico.

Il Festival offre uno sguardo aggiornato sulle produzioni e le espressività della cultura contemporanea. Il Festival si posiziona all’interno di una rete di organizzazioni internazionali che indagano i rapporti e le interconnessioni che si innescano tra la creatività e le innovazioni tecnologico-scientifiche.

Un luogo all’interno del quale i “changemaker” trovano il loro spazio per sperimentare nuove visioni.