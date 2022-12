About the Future, il festival come luogo di semina

A margine della conferenza sulle politiche e le azioni programmatiche del comparto economico-culturale in cui ha preso parte l’economista Pierluigi Sacco e la direzione di Federculture, segnalandone tra l’altro un ottimo percorso virtuoso di buona pratica intrapresa dal progetto organizzato dalla Fondazione Molise Cultura, e l’attenzione nella stessa giornata attraverso il webinar nazionale sul “New European Bauhaus” previsto all’interno della programmazione del Festival in collaborazione con Diculther e la rivista scientifica Culture Digitali, a cui, Claudio Bocci, ha prestato attenzione con una riflessione sul tema; si intende raccontare un processo di sinergie attuato con alcuni istituti scolastici del capoluogo per l’attuazione di attività di formazione non formale, di rilascio di competenze trasversali e/o attività di networking.

Nello specifico qui riportiamo il risultato di un laboratorio curato da Giulia D’Ambrosio con la partecipazione di Emanuela Plescia e Andreina Cifelli (ISTAT). Il Festival About the Future ringrazia tutti con un arrivederci alla prossima edizione.

Interessante esperienza di due classi della Scuola Secondaria “Petrone”.

Una giornata all’ex-Gil per discutere di Tecnologie e di Futuro

“Nella giornata di venerdì 25 novembre, noi ragazzi delle classi 2 C e 2 E della Scuola Secondaria di primo grado “Petrone” abbiamo partecipato ad un’interessante uscita didattica. Siamo stati invitati, infatti, al Festival di Arte, Tecnologia e Scienze “About the future” (17-27 novembre 2022), prodotto e realizzato dalla Fondazione Molise Cultura e ospitato all’EX GIL- Domus della Cultura.

Per prima cosa, appena siamo arrivati, gli organizzatori dell’evento ci hanno fatto sedere nel loro spazioso Auditorium e ci hanno accolto mostrandoci alcuni “strani” video. Ci è stato poi chiesto di esprimere le emozioni che ci hanno suscitato questi filmati: la maggior parte di noi ha espresso confusione o addirittura fastidio e nausea, altri si sentivano un po’ nervosi per il ritmo delle inquadrature e il montaggio delle immagini, alcuni addirittura hanno trovato ipnotiche le immagini trasmesse.

Subito dopo abbiamo preso parte ad una videoconferenza e, in particolare, abbiamo assistito all’intervento di Sandro Arco (Coordinatore della Fondazione Molise Cultura), che ha parlato dell’importanza della cultura e della sua diffusione anche in realtà piccole come quella molisana.

Successivamente in un’aula posta nella parte inferiore della struttura, quella che ospita di solito varie mostre, abbiamo riflettuto sulla definizione di “tecnica”. Guidati dalla dottoressa D’Ambrosio, abbiamo sostenuto una conversazione filosofica sul concetto di “tecnica”, passando dalla psicologia ai meccanismi di creazione di oggetti alle tecniche di sopravvivenza. Abbiamo così concluso che la “tecnica” è necessaria nel mangiare, parlare, studiare, suonare, ballare… Praticamente in ogni aspetto della vita quotidiana.

L’insegnante che ci guidava nella riflessione ha poi approfondito parlandoci del mito di creazione di Prometeo, il titano che rubò il fuoco per donarlo agli uomini, dando loro la possibilità di sviluppare delle “tecniche di sopravvivenza” usando l’intelligenza. In seguito ci hanno diviso in gruppi e ci hanno assegnato dei compiti, per poter poi realizzare un dibattito sul tema: a favore o contro le nuove tecnologie”? Il primo gruppo, ovvero i sostenitori della tecnologia, si sono occupati di trovare i vantaggi della tecnologia per spronarci ad usufruirne sempre più. Il secondo gruppo si è occupato, invece, di evidenziare gli svantaggi della tecnologia.

Il terzo gruppo, ovvero quello dei giornalisti, si è dedicato a scrivere questo articolo di giornale.

Infine il quarto gruppo, aiutato da due responsabili dell’ISTAT, si è occupato di analizzare alcuni dati statistici sull’uso della tecnologia da parte dei ragazzi italiani, pratica utile a tutti per formarsi un’opinione fondata sul problema.

I ragazzi di questo gruppo hanno osservato per esempio che:

− per quanto riguarda l’uso del PC dei ragazzi dai 15 ai 17 anni: nel 2017 era il 81,9%; nel 2021 l’83,1%;

− Chi non usa il PC dei ragazzi dai 15 ai 17 anni: nel 2017 era il 17%; nel 2021 si riduce al 15,9%.

− Uso di internet dei ragazzi dai 15 ai 17 anni: nel 2017 era il 93,9%; nel 2021 la percentuale sale al 98,3%.

− I motivi per i quali si usa internet: 60,6% per motivi sportivi, 15,3% per musica, 19% per videogiochi, 24,9% per libri.

È quindi seguito il momento della discussione vera e propria, a cui tutti abbiamo assistito con interesse.

Il gruppo dei “pro” ha esposto i grandi vantaggi della tecnologia attraverso alcuni argomenti, quali:

1. l’accesso alle risorse a disposizione;

2. la comunicazione facilitata;

3. il fatto che tutti hanno modo di informarsi;

4. il fatto che tutti hanno modo di acquistare online.

Il gruppo dei “contro” ha esposto invece gli svantaggi della tecnologia: 1. a volte le informazioni sono false e bisogna imparare a riconoscere quelle veritiere; 2. è anche causa di cyberbullismo;

3. girano tante fake news, che possono diffondere disinformazione;

4. i siti, la maggior parte delle volte, truffano chi è intenzionato ad acquistare online, facendo soldi in modo facile.

Dopo aver discusso, abbiamo votato e, un po’ a sorpresa, la maggioranza ha votato CONTRO!

Questa giornata è stata molto utile per capire l’importanza della tecnologia, le sue potenzialità e la sua evoluzione: un valido aiuto per la nostra generazione, ma anche un rischio se non stiamo attenti e ci lasciamo manipolare”.