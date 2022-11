About the Future, focus sul tema ”L’impatto nei territori di politiche e strategie applicate dalle ICC Industrie Culturali e Creative

Proseguono a Campobasso le attività in programma per About the Future, Uno sguardo intorno al futuro Festival of Art, Technology & Science prodotto e realizzato dalla Fondazione Molise Cultura.

Venerdì 25 novembre presso l’auditorium del Palazzo Gil, spazio al focus riguardante ”L’impatto nei territori delle politiche e delle strategie applicate dalle ICC”.

Si parlerà di Industrie Culturali e Creative non solo riservate alle aree artistiche tradizionali (arti visive, arti performative, letteratura, musica) ma anche al design, ai beni culturali, al turismo e alla riattivazione urbana, all’editoria, comunicazione e new media. L’occasione offre lo spunto per ragionare in termini economici sugli ultimi dati aggiornati in Italia prodotti da Federculture nel suo rapporto annuale riguardante il mercato dei beni e delle attività culturali, ragionati con la visione specialistica di Pier Luigi Sacco, economista della cultura, advisor UE, docente di Harvard e IULM e di Umberto Croppi direttore di Federculture e presidente della Quadriennale di Roma.

Dalle ore 10,30 rappresentati di enti locali e stakeholders si confronteranno in una conferenza istituzionale moderata da Luca Basilico; previsti i saluti istituzionali dell’assessore regionale alla cultura e turismo Vincenzo Cotugno, l’apertura dei lavori affidata a Sandro Arco (coordinatore generale Fondazione Molise Cultura), con gli interventi previsti di Milena Rosa, esperta presso l’Agenzia di Coesione Territoriale che affronterà le opportunità relative ai bandi nel settore culturale, con approfondimenti specifici. A conclusione della conferenza una case history territoriale “Dantroide”con la prof.ssa Elena Varanese.

Sempre in mattinata a partire dalle ore 10,30, nello spazio espositivo 1 del Palazzo Gil sono previste le attività del Laboratorio didattico interattivo “Doni di Prometeo sul buon uso della tecnologia” condotte da Giulia D’Ambrosio, in collaborazione con Emanuela Plescia e Andreina Cifelli (DCCI – CIC Istat Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della diffusione dei dati a livello internazionale).

Infine nel pomeriggio dalle ore 16 About the Future propone un webinar, in collaborazione con la rivista “Culture Digitali” sul tema “New European Bahaus”. Il NEB è un’ iniziativa della Commissione Europea che mira a far rivivere in Europa l’esperienza del Bauhaus, che coniugava la forma artistica con il design funzionale, con l’obiettivo di studiare soluzioni per la creazione di spazi di vita virtuosi e sostenibili, in linea con il Green Deal Europeo.

Il NEB promuove – attraverso una serie di iniziative per lo scambio di idee e ricerche – il dialogo tra progettisti, architetti, ingegneri, scienziati, studenti e menti creative di tutte le discipline, con il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni di categorie e ogni altro stakeholder o final user.https://www.diculther.it/blog/2022/11/19/webinar-54-25-novembre-2022-don-milani-e-new-european-bauhaus/