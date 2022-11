“About the future festival”, uno sguardo alle pratiche artistiche contemporanee: si parte il 17 novembre

Il programma della piattaforma di ricerca e studio, che si protrarrà fino al 27, è stata presentata all’ex Gil di Campobasso dal responsabile del progetto, Luca Basilico, con il presidente della Regione, Donato Toma e l’assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno

Un festival che indaga il rapporto cross-culturale, la diffusione dei nuovi linguaggi artistici e le convergenze tecnologico-scientifiche derivate dalla cultura contemporanea. Torna, con la seconda edizione, “About the future festival”, Uno sguardo intorno al futuro Festival of Art, Technology & Science, prodotto e organizzato dalla Fondazione Molise Cultura e finanziato dalla Regione Molise, dal 17 al 27 novembre prossimo al palazzo Gil di Campobasso, di cui è stato presentato oggi, venerdì 11 novembre, il programma nella stessa sede. Presenti il responsabile del progetto, Luca Basilico, il governatore, Donato Toma, l’assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno e anche alcuni studenti di due quinte del Liceo musicale “Galanti” di Campobasso coinvolti nell’evento con un progetto di affiancamento teorico-pratico.

Il programma oltre alla sezione espositiva, prevede una serie di appuntamenti ed incontri dal profilo internazionale e specialistico nel contesto del management culturale e le policies di riferimento. “Il Festival è un laboratorio sperimentale e piattaforma di ricerca e studio di pratiche artistiche contemporanee – ha spiegato il responsabile, Basilico –. La rilettura del passato è il solco entro cui si inseriscono le visioni e le tendenze del XXI secolo. Con ATF raccontiamo in Molise le innovazioni internazionali delle ICC, senza tralasciare il tessuto produttivo regionale. L’attività consente di posizionare la Fondazione Molise Cultura all’interno di un mercato globale di Festival che operano all’interno della trasversalità settoriale e le contaminazioni, inoltre è ponte relazionale. Il Palazzo Gil della Regione Molise diventa luogo di produzione sofisticato con una ferma attenzione sia all’audience che agli standards. Il progetto mira a diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo per gli operatori del settore, una strategia di sviluppo nell’area del mezzogiorno, nonché appuntamento annuale di confronto e scambio di buone pratiche”.

Saranno previste, inoltre, installazioni multimediali, postazioni interattive e video-screenings con un focus sull’animazione d’artista contemporanea. Una sezione incontri e tavole rotonde con panel specifici, in particolare, oggetto d’interesse saranno le tematiche riguardanti le policies europee di sviluppo del settore culturale, mentre nell’ambito dell’educazione ci saranno anche in questa edizione le attività teorico-pratiche educative interessate dalla trasversalità tematica e con un’attenzione alla digital culture, presentate all’interno degli Educational e con i Workshop.

Nel contesto educativo, si parlerà di gamification e metaverso, innovazione della museografia, valorizzazione del patrimonio culturale, arte & tecnologica, NFT, applicativi IT nel contesto artistico-culturale, tools e così via. Altra novità di questa edizione sono le attività 4kids destinate al pubblico giovanile ed alle famiglie con laboratori di coding e robotica organizzati da una start up innovativa. Inoltre sarà dedicato uno spazio sull’uso della tecnologia VR per raccontare i territori ed infine una lecture performance audiovisiva per affrontare il tema della performance teatrale coinvolta dal sistema tecnologico di produzione scenografica.