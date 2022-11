About the future festival. Le varie forme della tecnologia conquistano il pubblico

Molti i curiosi durante le prime giornate della rassegna organizzata dalla Fondazione Molise Cultura

Luca Basilico: bilancio positivo e grande interesse da parte di tutti. La formula educational sta risultando essere vincente sul profilo della formazione non convenzionale con una bella interazione e curiosita’ da parte degli studenti. Buona anche la partecipazione delle performance dal vivo con un pubblico attento alle sperimentazioni audiovisive contemporanee. Stiamo lavorando con un’attenzione particolare per essere presenti nel mercato della comunicazione nazionale e stiamo ottenendo ottimi risultati.

La mostra riapre al pubblico martedi. Il primo evento dell’ultima settimana sarà giovedi pomeriggio con la partecipazione di Letizia Bindi con un talk con proiezione sul valore delle ICT per la valorizzazione dei territori. Mentre venerdi mattina la conferenza speciale con la partecipazione dell’econimista Pierluigi Sacco. Il programma dettagliato sul sito della Fondazione Molise Cultura.