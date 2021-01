Aborto, tra tabù e silenzi. Fallica: «Il Molise è indietro. C’è bisogno di fare di più»

“Il Molise è indietro, c’è bisogno di fare di più”. E’ quanto sostiene Matteo Fallica, consigliere di minoranza al Comune di Petacciato, facilitatore del MoVimento 5Stelle e da sempre strenuo sostenitore dei diritti umani tra i quali anche il diritto all’aborto. Un tema di strettissima attualità in un Molise che vede quasi la totalità dei medici obiettori di coscienza ad eccezione di un unico ginecologo che si trova a Campobasso e che, in questo modo, vede ridotta a zero la possibilità, per le donne, di attuare il loro diritto all’interruzione della gravidanza che è sancito anche dalla Costituzione. Per Fallica, quindi, è giunto il momento di fare di più e di consentire anche alle donne molisane di decidere in piena libertà cosa poter fare.