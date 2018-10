Aborto, il ginecologo molisano Mariano intervistato da “La Repubblica”: «Non sono un sicario»

Ne abbiamo parlato ampiamente anche sul nostro giornale del “caso” relativo all’unico ginecologo non obiettore in Molise, Michele Mariano. Un caso unico, se si pensa che la nostra regione detiene il primato di medici obiettori. Il medico, che presta servizio al Cardarelli, è stato intervistato da “La Repubblica” proprio in riferimento alle ultime parole di Papa Francesco che ha messo in discussione la supposta “civiltà” della legge 194 sull’interruzione di gravidanza affermando che: «L’aborto è come affittare un sicario». Il dirigente del reparto di interruzione volontaria di gravidanza presso il nosocomio cittadino risponde offeso alle parole del Papa dalle colonne di Repubblica: «Io un sicario? Ma che offesa. Io sono un medico che applica una legge dello Stato. E allora chi sarebbe il mandante, lo Stato stesso? Sarei un assassino se le donne le lasciassi morire di aborto clandestino, come avveniva prima della 194. Il Papa sa quante donne cattoliche arrivano nel mio reparto? Tante. Ed entrano in sala operatoria facendosi il segno della croce».

