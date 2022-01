Aborti: “Sono 2 i medici dell’ospedale San Timoteo disponibili per il Cardarelli”

Interruzione di gravidanza: all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli sono due i ginecologi in servizio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia non obiettori.

«È quanto emerge – come si legge in una agenzia Ansa – dalle lettere in possesso dei vertici dell’Azienda sanitaria a firma del direttore del reparto Bernardino Molinari.

In più occasioni, il primario ha informato i dirigenti sia regionali sia del presidio ospedaliero termolese della presenza di operatori in grado di garantire l’applicazione della legge 194 del 78.

“I due medici sono di ruolo e disposti a effettuare le interruzioni di gravidanza (Ivg) sia presso il presidio adriatico sia al Cardarelli di Campobasso” si legge nell’ultima missiva di Molinari dello scorso autunno. Scaduta la proroga del medico a tempo pieno non obiettore nel presidio del capoluogo molisano in servizio resta una sola operatrice, non full time.

“Ogni anno l’azienda sanitaria richiede ai tre punti nascita presenti in Molise il personale non obiettore di coscienza in servizio – spiega il direttore della divisione di Termoli – Al San Timoteo sono in organico, oltre ai due ginecologi, un’ostetrica e due infermieri disponibili a tali prestazioni, ma mai presi in considerazione”.