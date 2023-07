Abonckelet va a rinforzare la mediana: ufficiale l’accordo

Il Campobasso Football Club comunica di essersi assicurato le prestazioni di un nuovo lupo di 25 anni. Si tratta di Mady Abonckelet, poderoso centrocampista franco senegalese, nato a Trappes (Francia) il 16 marzo del 1998. Cresce calcisticamente nel Nantes, club di Ligue 1, poi nella stagione 2017-2018 inaugura la sua carriera in Italia vestendo la maglia dell’Olympia Agnonese in Serie D. Nell’annata successiva passa al Gravina, per poi sbarcare tra i professionisti con la maglia del Bisceglie. Da menzionare anche i trascorsi col Giugliano ed il Pontarlier in patria, nello Championnat National 3. 21 le presenze tra i professionisti, oltre 130 quelle in quarta serie.

Mady sposa adesso la causa rossoblù, voglioso di diventare da subito grande protagonista, grazie alle sue qualità tecniche che lo rendono un giocatore di spessore per la categoria.

Le sue prime dichiarazioni: “Dal primo contatto che abbiamo avuto il Campobasso mi è sembrata una società molto seria. È una piazza che ha una storia calcistica e tanta ambizione. Non è stato difficile accettare con un progetto così”. Continua: “Gli ingredienti per far bene in questo campionato? Testa, cuore, fame ma soprattutto un grande gruppo, senza questo non si va da nessuna parte”. Benvenuto a Campobasso Mady e buon lavoro!