Abolizione surroga in Consiglio regionale, il M5S: “Non ci sarà alcun costo in più per i molisani”

Il capogruppo Greco insieme con i colleghi Primiani, Fontana e De Chirico, fa chiarezza sui risvolti politici ed economici della recente ordinanza della Corte di Cassazione: “Noi abbiamo voluto questa legge per difendere l’equilibrio democratico e la volontà degli elettori, ma il centrodestra l’ha adoperata a suo uso e consumo”

«La legge regionale sull’abolizione della surroga, ovvero l’emendamento Toma-Greco, non è mai stato dichiarato incostituzionale così come sono state dette falsità in merito al risarcimento degli emolumenti spettanti ai consiglieri subentranti, ovvero Tedeschi e Di Sandro (difesi dagli avvocati Romano, Ruta e Zezza, “con i quali mi complimento”), perché essi dovranno essere rideterminati da un giudice ordinario. Dunque, non ci sarà alcun costo in più per i molisani». Il capogruppo del M5S, Andrea Greco, insieme con i colleghi Angelo Primiani, Valerio Fontana e Fabio De Chirico, fa chiarezza sui risvolti politici ed economici della recente ordinanza della Corte di Cassazione con cui «si accerta il diritto (dei ricorrenti) – si legge nel dispositivo – a ricoprire la carica di consigliere regionale del Molise, a far data dall’accettazione della carica di assessore (da parte di Vincenzo Niro e Quintino Pallante) e fino alla cessazione della stessa».

Il centrodestra, «dopo cinque anni di attività percussiva del Movimento 5 Stelle, oggi possiamo dire che è definitivamente imploso, con i quattro partiti di maggioranza in cui i primi dei non eletti fanno causa agli eletti, in una sorta di royal rumble giudiziaria. L’unico che non ha fatto opposizione all’eliminazione della surroga, Nico Romagnuolo, è stato nominato in maniera illegittima nel consorzio industriale Campobasso-Bojano. Un fatto valso un’indagine per otto componenti del centrodestra molisano», spiega ancora Greco. Di fatto, «quella norma, che oggi molti si sono affannati a commentare, fu una legge porcata voluta dal governo di centrosinistra a trazione Vincenzo Niro, perché le cose vanno dette per quelle che sono, a quattro mesi dal voto. Una legge scritta per impedire che il Movimento 5 Stelle vincesse le elezioni».

Per quanto concerne l’aspetto economico, «questa sentenza non dà il diritto di risarcimento immediato per Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro. La Cassazione – osserva il capogruppo M5S – stabilisce un principio che dovrà poi essere quantificato da un Giudice ordinario che dovrà stabilire il danno eventuale, ancora da quantificare e addirittura da accertare. L’indennità di un consigliere regionale è composta da indennità di carica, di funzione e spese di rimborso mandato. Di queste tre voci toccherà vedere, in seguito ad altri tre gradi di giudizio, eventuali risarcimenti e danni, tutti però da quantificare». Per cui, «se queste persone dovessero essere elette, avere una causa contro l’ente è motivo di ineleggibilità».

Dunque, «è il centrodestra che ha usato in modo distorto questa legge – aggiunge Primiani – ed è per questo che noi rivendichiamo con orgoglio questo successo, ovvero che abbiamo difeso l’equilibrio democratico e la volontà degli elettori. In qualità di vice presidente del Consiglio, confermo che è stata accantonata una somma nel fondo Rischi e spese, che è una sezione specifica del bilancio di una pubblica amministrazione, pari a quattro milioni di euro, e che non graverà sulle tasche dei molisani».

In ultimo, ma non proprio da ultimo per importanza viste le Regionali in programma nel prossimo giugno, Greco non risparmia una frecciatina alla collega di opposizione e capogruppo del Pd, Micaela Fanelli, che «si è affannata immediatamente con una bulimia comunicativa sorprendente. Non comprendo il continuo atteggiamento di rivendicazione di una sorta di illibatezza, di essere sempre e comunque i migliori. Un atteggiamento che non collima con un’alleanza politica sulla quale si sta ragionando. Credo non sia giusto minare ogni giorno il dialogo politico che sta andando avanti». (Adimo)