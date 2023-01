Abolizione dell’indennità per i quadri della Regione Molise, la Cisl FP chiede un incontro

Abolizione dell’indennità prevista all’articolo 29 bis della legge regionale n. 7 del 08.04.1997. – Conosciuta meglio come Indennità Quadri. E’ quanto chiede la Cisl FP che “raccoglie e fa propria la nota dei dipendenti, Prot. n. 4284 del 05.01.2023 e della RSU Prot. n. 4764 del 09.01.2023, che si allegano, alla presente per farne parti integranti e sostanziali, con le quali gli stessi lamentano l’abolizione dell’indennità che l’Ente ha sempre corrisposto ai dipendenti dell’Area Quadri, come prescritta dall’art. 29 bis della Legge Regionale n. 7 del 08.04.1997, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 20.12.2022 che ne ha dichiarato l’illegittimità.

L’Amministrazione Regionale, a rigor di logica, prima di procedere all’eliminazione del suddetto Istituto contrattuale, avrebbe dovuto procedere alla sua sostituzione con un altro istituto legittimo così come previsto dai vari CCNL che si sono succeduti negli anni e nel contempo avrebbe dovuto interessare le OO.SS. ai sensi dell’art. 4 del CCNL 16.11.2022, e di conseguenza aprire un tavolo ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNL 16.11.2022.

Pertanto, si invita la S.V. a voler procedere ad un incontro nel più breve tempo possibile con l’intento di trovare la soluzione più consona, di modo che si possa porre rimedio all’attuale situazione di penalizzazione dei dipendenti interessati”.