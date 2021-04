Abolizione del coprifuoco, orari rivisti a maggio: intesa nella maggioranza

Continua lo scontro sul coprifuoco. La Camera con 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti ha respinto l’ordine del giorno, presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, che impegnava l’esecutivo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24”. Forza Italia e Lega non hanno votato. A favore Fdi e l’Alternativa c’è. Le divisioni in maggioranza sono riesplose in occasione del voto sugli ordini del giorno al decreto Covid. Per due volte il governo è stato costretto a chiedere una sospensione della seduta per condurre le trattative. Sul tavolo sette ordini del giorno, ma sono stati due in particolare, quelli presentati da FdI e dalla Lega contro il limite del coprifuoco alle 22, a dividere la maggioranza. Da una parte dunque Lega, Forza Italia e Italia viva, favorevoli come il partito di Giorgia Meloni a ritoccare l’orario contenuto nel dl riaperture. Dall’altra Pd, Leu e una parte dei M5S, favorevoli a mantenerlo. Per provare a sbloccare l’impasse è intervenuto il premier Mario Draghi per promuovere una mediazione che ha portato a un accordo. E il nuovo testo nell’odg della maggioranza “impegna il governo a valutare nel mese di maggio sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale l’aggioramento delle decisioni prese con il decreto 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali e di spostamento”.