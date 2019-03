Abiti, ambientazioni e falconieri. Gli ‘Ordo Cavalieri Termole’ conquistano Fornelli

REDAZIONE

Hanno sfilato in abiti medievali riportando in auge i giochi e le usanze di un tempo che non c’è più. Fornelli, uno dei Borghi più belli d’Italia, è stato protagonista di un ritorno alle origini. Nel paese altomolisano in provincia di Isernia, infatti, si è tornati al medioevo con canzoni, abiti, ambientazioni e falconieri tipici di quel periodo. Protagonisti della manifestazione che ha coinvolto e appassionato sono stati gli Ordo Cavalieri Termole di Termoli che da anni promuovono sul territorio la storia e le tradizioni del Medioevo con studi certificati alla mano. Un lavoro certosino il loro che porta il nome di Termoli in tutta Italia con maestria. Il 25 aprile saranno a Bari per poi dedicarsi completamente alla realizzazione del Palio di San Timoteo come hanno già fatto l’anno scorso.