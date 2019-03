Abitazione in fiamme, inquilini salvati dai Vigili del Fuoco

POZZILLI

Momenti di panico per i residenti di un’abitazione a Santa Maria Oliveto, frazione di Pozzilli. Erano le 18 circa quando improvvisamente l’appartamento è stata avvolto dalle fiamme, ma l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Venafro ha scongiurato il peggio mettendo subito al sicuro gli inquilini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche i carabinieri di Filignano per effettuare tutti i rilievi del caso.