Abitazione in fiamme, dipendente Sea in soccorso della famiglia: sarà premiato

CAMPOBASSO

Con riferimento all’incendio sviluppatosi questa mattina in un’abitazione in piazza Caduti del Tiro a Segno in zona San Giovannello a Campobasso (leggi articolo qui), il Consiglio di Amministrazione della Sea in una nota ringrazia pubblicamente un dipendente della municipalizzata che, in supporto ai Vigili del fuoco, ha dato soccorso alla famiglia di cinque persone in casa al momento del rogo.

Michele Palladino, di passaggio nella zona di San Giovannello col proprio mezzo spargisale, – fanno sapere dalla Sea – non ha esitato un secondo a dare priorità al salvataggio della malcapitata famiglia, dando riparo e calore alla mamma e al bambino, appena salvati dai Vigili del Fuoco, che si trovavano al freddo, in pigiama e visibilmente scossi.

Il CdA della Sea approfitta dell’occasione per sottolineare l’impegno e la dedizione dei propri dipendenti, che, come tutti i lavoratori fanno enormi sacrifici, stando lontano dalle famiglie anche in giorni particolari, come la notte di Capodanno, al fine di assicurare i servizi indispensabili, di competenza della municipalizzata, ai cittadini di Campobasso.

Il lavoro notturno dei dipendenti della Sea consente, tra l’altro, anche di intervenire in situazioni come quella della notte di Capodanno in Piazza Caduti Tiro a Segno Nazionale, che possono capitare in orari durante i quali la città è deserta. Si tratta di una presenza importante nelle ore notturne a Campobasso.

Il nostro dipendente non ha esitato un secondo a dare priorità alla situazione, andando in supporto ai soccorsi egregiamente condotti dai Vigili del Fuoco.

La Sea e i propri dipendenti sono al servizio della città e della collettività e questo ci preme sempre ricordarlo.

La Sea – comunica infine, il presidente Stefano Sabatini – riconoscerà una gratificazione al proprio dipendente, proprio per sottolineare l’importanza dell’opera da loro svolta. Un riconoscimento al singolo, ma che rappresenta un premio a tutti i lavoratori, sempre pronti a lavorare per la collettività, anche a Capodanno, notte durante la quale si è provveduto ad assicurare la sicurezza delle strade in ore ghiacciate, ma particolarmente affollate di autovetture.