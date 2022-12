Abi Molise: economia recupera ma pesano inflazione e difficoltà approvvigionamenti  

Segnali di recupero per l’economia molisana nel corso dell’anno dopo il calo del periodo pandemico: sia il settore delle costruzioni, con gli incentivi alla riqualificazione del patrimonio edilizio, che le attività turistiche e commerciali, con un recupero dei consumi delle famiglie, hanno registrato miglioramenti. Per le previsioni si valutano eventuali rallentamenti col peso dell’andamento inflazionistico e difficoltà di approvvigionamento.

È in sintesi l’analisi congiunturale della Commissione regionale Abi Molise, in sessione straordinaria congiunta con la Commissione Abi Abruzzo. L’incontro presso la sede della Banca Popolare di Bari a Pescara è servito a fare il punto sui dati del credito, sull’economia delle due Regioni e su una serie di iniziative info-educative da mettere in campo con il mondo dell’Università su tematiche d’interesse del settore bancario.

Ospiti della riunione – in cui sono intervenuti rispettivamente il Presidente di Abi Molise, Domenico Pizzi, e il Presidente di Abi Abruzzo, Antonio Brughitta – il Prof. Francesco De Luca dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale della medesima Università e la Prof.ssa Filomena Pietrovito dell’Università del Molise.

Nell’occasione, si è convenuto di declinare le iniziative seminariali già intraprese dalla Commissione Abi Molise con la relativa università, anche in seno all’Università “G. D’Annunzio” con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Abi e delle banche a sostegno dell’economia del territorio.

Quanto al Molise, sulla base dei dati disponibili, si rileva che alla fine del primo semestre del 2022 i prestiti al settore privato non finanziario sono cresciuti del 5% per un controvalore di 3.1 miliardi di euro.

Nello specifico: il credito alle famiglie, con oltre 1.7 miliardi, segna un incremento del 3,6%; per le imprese (comprese le famiglie produttrici) un aumento del 6,6% con oltre 1.4 miliardi; mentre il rapporto sofferenze lorde/impieghi è sceso al 4,2%.

In crescita l’andamento dei depositi, segno di una costante fiducia dei risparmiatori: complessivamente oltre 7.3 miliardi, in aumento del 2,8%.