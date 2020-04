Abbracciati, a spasso con il cane e nel parco: succede a Campobasso

In piena emergenza e con i casi positivi che continuano ad aumentare, principalmente a Campobasso, ci sono persone che sembrano non aver ben capito il momento che stiamo vivendo. E così succede che a via Ungaretti, come testimoniano le foto, si passeggi beatamente abbracciati, oppure a spasso con il proprio cane a distanza ravvicinata e senza dispositivi di protezione individuale. Per non parlare poi di quelle persone, come si evince sempre dalle foto, presenti nel parco. Facciammo nostro lappello del direttore regionale della Protezione Civile Alberta De Lisio: vi preghiamo, restate a casa.

