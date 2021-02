“Abbigliamento per bambini aperto in zona rossa”, parla un commerciante

“I negozi di abbigliamento per bambini possono restare aperti anche in zona rossa”. E’ quello che tiene a ribadire Antonio D’Errico, proprietario di Quore, un negozio in franchising di abbigliamento per l’infanzia e l’adolescenza a Termoli. Una precisazione che diventa necessaria dopo l’ordinanza del Governatore del Molise, Donato Toma, che ha posto in zona rossa non solo Termoli ma altri 27 Comuni del basso Molise mandando ‘in panico’ i genitori. “Sono tante le persone che ci contattano per chiedere come possono fare e a tutti rispondiamo che, come stabilito dal DPCM del presidente del Consiglio dei Ministri possiamo restare aperti rispettando tutta la normativa per contrastare la diffusione del Covid-19” e precisando che “anche i clienti possono raggiungerci compilando l’autocertificazione e, ovviamente, rispettando tutti gli adempimenti previsti. Come stabilito nel DPCM se si abita in una zona rossa è possibile raggiungere lo store anche dai Comuni limitrofi utilizzando l’autocertificazione con la specifica acquisto di beni essenziali”.

Di seguito tutti gli esercizi commerciali che sono aperti, e raggiungibili dai cittadini (previa autocertificazione) anche in zona rossa:

alimentari, farmacie, edicole;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio.

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.

Commercio al dettaglio di confezioni, calzature e abbigliamento per bambini e neonati.

Commercio al dettaglio di biancheria personale.

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

attività delle lavanderie industriali;

altre lavanderie, tintorie;

servizi di pompe funebri e attività connesse;

servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.