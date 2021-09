“Abbiamo costruito una squadra che punti alla qualità”, Cosmo Tedeschi presenta le sue liste

“Nella giornata di oggi e nel rispetto delle normative relative alle elezioni elettorali, sono state consegnate i nominativi delle liste dei candidati consiglieri relative alle liste civiche Isernia Civica Tedeschi Sindaco, Progetto per Isernia, Officina delle idee per Isernia e Centro Storico Riparte per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 che supporteranno la candidatura di Cosmo Tedeschi a Sindaco di Isernia. Costruire una squadra che puntasse alla qualità è stato l’obiettivo che ha guidato la formazione delle liste civiche, che raccoglie al suo interno solo donne ed uomini con comprovate competenze, capacità ed esperienze nei settori più adeguati per amministrare un comune. Inoltre, alcuni dei nostri componenti hanno già maturato in passato esperienze di giunta o di Consiglio e altri ricoprono o hanno ricoperto, ruoli di responsabilità in enti pubblici” ha dichiarato il Candidato Cosmo Tedeschi

Il conto alla rovescia verso le elezioni amministrative a Isernia è iniziato e i candidati a Sindaco sono pronti alla sfida. Voglio augurare agli altri candidati in bocca al lupo per la campagna elettorale e che il tutto possa svolgersi nel rispetto delle regole e per il bene di Isernia” ha concluso Cosmo tedeschi.