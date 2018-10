Abbazia di San Vincenzo al Volturno, ecco la legge: la gestione spetterà ai Comuni

VENAFRO

Presentata alla stampa e agli amministratori interessati la proposta di legge regionale per l’Istituzione del Parco archeologico del sito dell’Abbazia San Vincenzo al Volturno. Progetto ideato e portato avanti dal consigliere regionale, Massimiliano Scarabeo. A Venafro, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, dell’architetto Franco Valente, curatore dell’area archeologica, e dei sindaci interessati,sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa. La proposta di legge, già stata depositata in commissione lo scorso 26 settembre, è stata sottoscritta dall’intera maggioranza più i due esponenti del Partito Democratico (in totale 14 sottoscrittori). In questa prima fase è a costi zero per l’ente Regione. I Comuni interessati sono Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, e Cerro al Volturno che dovranno stipulare una convenzione con la Regione. Ma nel circuito potrebbe essere inserito anche Scapoli per la valorizzazione del museo della zampogna. «Io credo che l’amministratore abbia anche il compito di guardare agli interessi delle nuove generazioni – ha dichiarato Scarabeo – noi stiamo rischiando la desertificazione di quell’aria quindi quale proposta migliore di valorizzare ciò che già abbiamo. Quindi non solo valorizzazione e tutela del sito archeologico di San Vincenzo ma anche delle bellezze paesaggistiche che ci sono in quel territorio. Il turismo religioso può essere un volano per lo sviluppo economico e anche sociale della nostra regione. Con questa struttura l’organo dirigente potrà interagire con l’Unione Europea». La gestione dei servizi sarà assegnata ai Comuni con una disciplina gestita dalla Soprintendenza ai Beni archeologici e culturali. L’assessorato alla cultura della Regione Molise, invece, curerà il marketing, la promozione e la programmazione degli interventi straordinari sull’area parco.

Vincenzo Cotugno ha parlato di «un nuovo modo di fare politica che coinvolge gli amministratori interessati. L’Abbazia è un polo turistico che deve essere valorizzato. C’è bisogno di un impegno, anche a livello europeo perché ci troviamo dinanzi a un sito archeologico di importanza unica. Spero possa diventare presto patrimonio dell’Unesco. Dobbiamo riscoprire il medioevo molisano, un’epoca ancora poco conosciuto ma che ci ha lasciato molte ricchezze ancora visibili sul nostro territorio».

NEL VIDEO, L’INTERVISTA AL CONSIGLIERE REGIONALE MASSIMILIANO SCARABEO