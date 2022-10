Abbattuto l’ex Modernissimo in via Isernia, al suo posto un edificio a sei piani

Nacque nel 1924 e l’ultimo spettacolo andò in scena nel 1982: poi il tentativo, fallito, negli anni 2000 di trasformalo in un pub

Odeon, Modernissimo, Pinocchietto, Ariston, Savoia: c’è stato un tempo a in cui a Campobasso c’era un moltiplicarsi di sale cinematografiche. Il capoluogo era il centro culturale della regione e l’attività era frenetica. Poco o nulla è rimasto non solo di quelle sale, ma anche di quei tempi lì.

In questi giorni si è consumato l’abbattimento dello stabile che per 58 anni ha ospitato il “Cinematografo Modernissimo” in via Isernia. Nacque nel 1924 per abbassare definitivamente il sipario nel 1982, quando andò inscena l’ultimo spettacolo. Poi un ventennio di abbandono, fino ad arrivare agli 2000 quando si cercò di riutilizzare l’edificio attraverso attività commerciali: vide la luce il disco pub “Icerberg” che, però, ebbe poca fortuna e chiuse i battenti nel volgere di poco tempo.

Oggi quella struttura è stata buttata giù, chiudendo un capitolo importante per la storia socio culturale del capoluogo di regione. Al suo posto sorgerà un edificio per abitazioni ad alta densità dell’altezza complessiva di sei piani, più interrato.

Come verrà l’edificio a sei piani

«Quanti film ho visto al Modernissimo – ci dice un signore mentre filmiamo i ruderi di quello che era il cinematografo degli anni 60-70 dei campobassani. Se ne un pezzo di storia di questa città – conclude prima di ripartire, affranto, con la sua auto.»

Nell’immagine di copertina a sinistra il cinema Modernissimo in una vecchia foto dell’archivio Trombetta, a destra la situazione attuale dopo l’abbattimento della struttura

FOTO