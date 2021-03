Abbattimento e ricostruzione scuola Montini: oltre un milione dal Ministero. C’è l’assegnazione definitiva delle risorse

Buone notizie per l’ex sede della ‘Montini’, chiusa da tempo per ragioni di sicurezza. Oltre all’accordo di programma ‘Scuole Sicure’ – previsto da tempo e rimodulato anche nel corso del 2020 – è notizia di questi giorni l’assegnazione definitiva da parte del ministero di 1,1 milioni come quota di co-finanziamento per la demolizione e ricostruzione del plesso. Fondi importanti che andranno ad avere un impatto anche sulle tempistiche originarie: entro maggio è previsto l’affidamento definitivo della progettazione, sul finire del 2021 l’inizio dei lavori.

L’immissione di nuove risorse consentirà contestualmente di dare respiro al programma mutui previsto dal comune. Non più i quasi quattro milioni di partenza, dunque, bensì una rimodulazione con tendenza all’abbattimento nel corso dell’anno. “Le nuove risorse – ha spiegato l’assessora al Bilancio Panichella, intervenuta nell’ultima commissione – rappresentano un contributo dello Stato sul fronte scuole. Per quest’ultime il comune è in prima linea contribuendo alla ricostruzione di diversi plessi con fondi propri”.

Nell’assegnazione ministeriale figura anche un contributo prezioso per la scuola materna di via Iezza, pari a 134mila euro. “L’affidamento dei lavori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Amorosa – è previsto entro l’anno. Contiamo, salvo imprevisti, di avviarli sulla Montini e sulla materna di via Iezza, anch’essa rientrata nel finanziamento divenuto definitivo”. l.l.