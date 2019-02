Abbattimento deposito crollato, lavori spediti: entro una settimana la conclusione

Proseguono dalle 13 di questo pomneriggio i lavori di demolizione dell’ex deposito Enel a Campobasso. Lavori che andranno avanti sino a mezzanotte per poi riprendere alle 7 di domani mattina. I tempi previsti per l’intera demolizione sono stimati in tre giorni. Poi occorrerà altro tempo per la bonifica dell’area: in 5-6 giorni i lavori dovrebbero terminare e la città di Campobasso potrà tornare alla normalità.

IN ALTO IL VIDEO DEL NOSTRO AFFEZIONATO LETTORE LUIGI DEI LAVORI DI QUESTA SERA, VENERDI’ 1 FEBBRAIO