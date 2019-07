Abbattimento alberi in viale del Castello, interviene l’assessore Cretella

REDAZIONE

«Abbiamo disposto il taglio dei Pini del tratto di viale del Castello interessato dai lavori di rifacimento del marciapiedi. Quegli alberi in passato si sono rivelati estremamente vulnerabili e pericolosi, con crolli che hanno causato notevoli danni che solo il caso ha scongiurato che si trasformassero in tragedie. Oggi di quei Pini non restano che dei monconi, in più punti amputati dalle rotture, decisamente antiestetici e che continuano a creare danni alla strada, al marciapiede ed al confinante muro di contenimento». L’assessore comunale all’Ambiente di Campobasso, Simone Cretella, dal suo profilo social ufficiale, ha motivato così il taglio dei pini lungo il viale del Castello – che ha suscitato l’indignazione di alcuni cittadini per i quali si trattava di alberi secolari e ora il viale è spoglio e disadorno – richiamandosi, di fatto, all’articolo 32 (lettera “c”) del regolamento comunale del verde pubblico e privato (approvato nella scorsa consiliatura) sull’abbattimento degli alberi «in caso di grave ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone», come accaduto anche con la nevicata nel 2015 che abbatté diversi rami.