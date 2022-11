Abbandono selvaggio di rifiuti vicino all’Isola ecologica, lo spettacolo quotidiano dell’inciviltà

Percorrendo il tratto della strada che porta all’Isola Ecologica, non lontano dall’antistadio Selvapiana a Campobasso, sono diventati ormai organici alla vegetazione i rifiuti abbandonati indiscriminatamente nelle cunette. L’unico interrogativo che viene spontaneo porsi è “perché?”. Perché alcuni cittadini sono così incivili e irrispettosi dell’ambiente e perché le istituzioni ignorano una situazione che peggiora sempre più e che arreca grossi danni all’ambiente e alla salute pubblica? Se è vero che chi inquina è un irresponsabile, forse lo è altrettanto chi non ha ancora preso provvedimenti in merito.

In altri Comuni d’Italia la Polizia locale, supportata dall’amministrazione comunale, piazza a cadenza regolare telecamere nascoste nelle campagne scoprendo in un attimo i responsabili dell’abbandono dei rifiuti che vengono raggiunti da multe. Gli stessi agenti eseguono ronde nei campi sia di giorno che di sera. Forse sarebbe il caso, una volta per sempre, di studiare e prendere esempio.