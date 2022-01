Abbandono selvaggio di rifiuti in città. E’ ora di dire basta

Gesti di evidente menefreghismo e inciviltà quelli che mette in luce questo video che ci ha inviato un nostro affezionato lettore e che ci mostra lo scarso senso civico di quei cittadini che decidono di abbandonare rifiuti senza preoccuparsi del danno ambientale (ma anche d’immagine) che fanno a Campobasso. Le immagini mostrano rifiuti scaricati in via Piave affianco ai raccoglitori di indumenti usati. Sarebbe il caso che l’amministrazione iniziasse a porre un rimedio radicale a questa situazione offrendo ai cittadini la possibilità di conferire l’immondizia in maniera adeguata inculcando il concetto di “differenziata”.