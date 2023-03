Abbandono selvaggio dei rifiuti a Campobasso, «si profila emergenza anche sanitaria»

Ennesimo grido d’allarme lanciato dai consiglieri comunali del Partito Democratico

«Si avvicina la primavera: quest’anno potrebbe non corrispondere alla nota stagione dai profumi intensi, almeno a Campobasso.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, infatti, – si legge in una nota dei consiglieri comunali del Pd Trivisonno, Salvatore, Battista e Chierchia – è ormai un’emergenza. Le rastrelliere condominiali, in modo particolare quelle collocate in zone di passaggio, diventano ricettacolo di immondizia proveniente chissà da dove, chissà portata da chi.

Adesso basta davvero! Stando alle testimonianze ricevute (foto allegate), se non si interviene subito, si profila un problema anche di tipo sanitario, soprattutto nel periodo caldo.

Abbiamo chiesto, attraverso una mozione consiliare (allegata), di installare una serie di fototrappole in punti della città dove il fenomeno è intollerabile. I furbetti dell’immondizia vanno stanati, creano disagi e sporcizia: si tratta di una vera emergenza, da affrontare con il piglio con il quale la polizia municipale affronta altre questioni (vedere la tolleranza zero sui parcheggi e la viabilità in generale).»

Le immagini si riferiscono a via Pirandello, via Altobello e San Giovanni in Golfo