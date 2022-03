Abbandono rifiuti, l’assessore Colaci al M5S: “Ottimi risultati dalle Guardie Ambientali”

L’esponente della giunta Roberti difende la linea dell’amministrazione termolese e replica ai pentastellati: “Invitino i cittadini ad avere atteggiamenti più coscienziosi e rispettosi dell’ambiente”

L’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli, Rita Colaci, ha replicato al Movimento Cinque Stelle in merito alla questione dell’abbandono dei rifiuti sul territorio cittadino. “Questa amministrazione da quando si è insediata – ha ricordato l’assessore – ha cercato in ogni modo di contrastare questo fenomeno. L’attuale giunta comunale ha dotato il comando della Polizia Municipale di nuove risorse quali le Guardie Ambientali che operano incessantemente per contrastare tutte le violazioni contro l’ambiente tra cui anche l’abbandono dei rifiuti, conseguendo preziosi e fondamentali risultati”.

Pertanto, “non si comprende il tenore dei messaggi e degli appunti mossi dai consiglieri del M5S sull’argomento e che ogni volta – ha osservato Colaci – tendono a screditare l’operato dell’amministrazione. Il Comune a fronte del verificarsi di abbandoni di rifiuti, opera correttamente dapprima attivando la sezione ambientale della Polizia locale che interviene avviando rilievi, indagini e accertamenti cui poi seguono le operazioni di pulizia e bonifica da parte dell’impresa titolare del contratto di igiene urbana. Le attività di contrasto e prevenzione sono coordinate sempre dalla polizia municipale che sta costantemente intensificando i controlli, ponendo in essere ogni possibile azione volta a prevenire oltre che a individuare gli autori di tali reati”.

I consiglieri del Movimento Cinque Stelle “bene farebbero – ha concluso l’assessore Colaci – ad appellarsi pubblicamente ai cittadini invitandoli ad avere atteggiamenti più coscienziosi e rispettosi dell’ambiente della loro città, segnalando che Termoli mette a disposizione servizi di recupero dei rifiuti perfettamente commisurati con le esigenze della città”.