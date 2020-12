Non è bastata neppure l’ordinanza del sindaco Gravina a rallentare il problema della migrazione rifiuti in diverse aree della città. Un problema serio, alimentato da furbetti e incivili, che trova il suo culmine nel centro storico, ove tra malfunzionamenti del sistema Eco Stop e una differenziata che balbetta, si assiste quotidianamente ad un abbandono di sacchetti di ogni tipo. E nel 2021, l’anno decisivo secondo l’amministrazione per ampliare il servizio in ogni angolo del capoluogo del capoluogo, saranno diverse le missioni da portare a termine.

Nell’ultimo consiglio comunale, il consigliere Mario Annuario (Fdi) ha riportato l’attenzione sulla ‘grana’ centro storico, chiedendo a gran voce controlli più efficaci. “E’ un problema – ha spiegato – che va avanti da molto tempo. Due i temi più caldi: la mancanza dei controlli, che al di là delle buone intenzioni continuiamo a non vedere, e il sistema Eco Stop, assolutamente inefficace. Quest’ultimo, inoltre, presenta seri problemi ai dispositivi elettronici, causando spesso malfunzionamenti e disagi per le persone più anziane”.

L’amministrazione comunale – dopo aver ascoltato le istanze del Comitato Centro Storico nei mesi scorsi – ha ribadito: se pochi cittadini partecipano alla differenziata, sarà difficile invertire la rotta. E sul sistema Eco Stop l’intervento ci sarà solo dopo aver ultimato il servizio differenziata in tutta la città, obiettivo ambizioso fissato per fine 2021. I numeri segnano una crescita, ma non ancora soddisfacente: nel giro di un anno e mezzo si è passati dal 26 al 36%. “Una volta coperta tutta la città – ha spiegato l’assessore Cretella – si potrà riprendere il discorso con delle modifiche e aggiustamenti. Eco Stop è apprezzato soltanto da quei pochi cittadini che lo utilizzano. E’ evidente che andrà rivisto”. l.l.