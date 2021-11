Abbandono e degrado a Vazzieri: cittadini incivili e servizi a singhiozzo (LA SEGNALAZIONE)

Riceviamo e pubblichiamo l’ennesima segnalazione inviataci, con foto, da un cittadino residente nel quartiere Vazzieri.

«Nella serata tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre – segnala un cittadino – il solito incivile di turno ha ben pensato di lasciare accanto ai cassonetti dell’immondizia un materasso matrimoniale. Oggi, 3 novembre 2021, a distanza di 5 giorni, quel materasso è ancora lì contribuendo a rendere ancora più degradata una zona da tempo abbandonata al proprio destino e ormai meta dei “furbetti della differenziata” che nel fine settimana scaricano di tutto. Da giorni nessuno, degli organi preposti – continua la segnalazione – provvede a caricarlo e rimuoverlo. Fermo restando il gesto incivile e inqualificabile di chi ha ben pensato di disfarsi in quel modo del materasso, perché forse costa troppa fatica effettuare una telefonata (per chiedere lo smaltimento) o (una volta che il materasso è stato caricato sull’auto) percorrere qualche chilometro in più e recarsi all’isola ecologica, resta anche l’amarezza per il servizio di raccolta, al momento, assente: quel materasso matrimoniale è ormai lì da quasi una settimana».