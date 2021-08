Abbandono di rifiuti, Felice all’attacco: “E’ solo inciviltà?” (LE FOTO)

“Con la puntualità di un orologio svizzero, da qualche mese, giunge settimanalmente il comunicato stampa della Rieco Sud, società preposta al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento e lavaggio delle strade, delle aree pubbliche e altro ancora.

Occasione questa per la Rieco Sud di denunciare interventi suppletivi di lavoro dovuti per la mancanza di rispetto e senso civico dei cittadini: residenti e turisti che abbandonano i rifiuti solidi urbani lungo le vie e nelle aree pubbliche, principalmente nelle vicinanze dei cestini, senza l’utilizzo dei mastelli preposti e secondo il calendario per il conferimento degli stessi.

Il fenomeno esiste, ed è deprecabile!”. E’ quanto affermato da Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo che fa una disamina della situazione che si vive in città. “Considerato che ciò si verifica soprattutto nel periodo estivo, lascia pensare che sia dovuto alla presenza di tanti turisti e villeggianti, che per la maggior parte alloggiano, in affitto temporaneo, in case e appartamenti arredati che dovrebbero comunque avere i mastelli con il calendario di conferimento dei rifiuti.

Del resto si è consapevoli, nel sentire in primis la classe dirigente, che il turismo è decisivo per la nostra economia, e che vede nella stagione estiva vede la nostra amata Termoli raddoppiare la popolazione residente. Stessa consapevolezza e che avere una città ordinata e decorosa sempre non deve essere un valore aggiunto, bensì un normalissimo fatto di civiltà. Pertanto è opportuno che tutti i servizio, in primis quello della raccolta dei rifiuti,la pulizia delle strade, la cura delle aree pubbliche e del verde, siano programmati adeguatamente ai periodi dell’anno.

Molta amarezza si prova nel vedere Termoli afflitta da problemi che turbano il decoro urbano, per lo più nelle aree periferiche, ma anche in quelle centrali di cui vantiamo i “gioielli”: Borgo Vecchio, Porto, Corso Nazionale, Piazza Monumento, Lungomare Nord e Sud, luoghi maggiormente visti e frequentati anche dai turisti, soprattutto in questi giorni.

E’ opportuno in questo periodo potenziare lo spazzamento delle strade, vie e piazze pubbliche, ancor più necessita il lavaggio (molto carente) di dette aree, indispensabile soprattutto in questo periodo caldo, causando l’accumularsi, anche, di rifiuti fisiologici, non solo di origine animali ma anche umani, e l’emanazione di odori sgradevoli.

Come pure è inaccettabile, per una città turistica, vedere cestini della raccolta dei rifiuti stracolmi e rifiuti depositati ai piedi degli stessi. Ciò fa credere che non sempre e tutto si può addebitare all’inciviltà delle persone.

I tanti cittadini termolesi, nella quasi totalità, civili e rispettosi delle regole, chiedono alla Rieco Sud, pur riconoscendo alcune migliorie nel servizio, maggior attenzione e il potenziamento con personale e mezzi, soprattutto in estate, del servizio di cui è titolare e preposto a svolgere.

Stessa attenzione è necessaria per chi è preposto (amministratore, dirigente, tecnico, ,,,) al controllo, la verifica e rispondenza dell’indicazioni contrattuali.

A tal proposito è auspicabile che venga reso pubblico il calendario indicando data, ora, area e tipo di intervento previsti e programmati per questi servizi.

A Termoli non bastano le sue bellezze naturali, occorre anche cura e rispetto da parte di tutti!

Termoli merita di più”.