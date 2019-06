Abbandono della (ex) Scuola Montini, la segnalazione dei residenti della zona

REDAZIONE

Gli Abitanti di via Boccardi lamentano il totale abbandono della (ex) Scuola Media L. Montini di via Scarano da parte del comune di Campobasso. «Il lungo abbandono della struttura e del verde circostante-si legge nella segnalazione- ha portato alla proliferazione di grossi ratti che abbiamo trovato sui nostri balconi che affacciamo sulla scuola con il rischio di ritrovarceli in casa. In questi ultimi giorni la scuola è presa di mira da ragazzini incoscienti che hanno trovato il modo di entrare, visto che non ci sono controlli, mettendo a rischio la propria sicurezza in quando la struttura è ritenuta pericolante dallo stesso comune di Campobasso. Fin quando non verrà demolita noi cittadini del quartiere chiediamo che vengano fatti i dovuti controlli da parte delle autorità competenti e una bonifica dell’area verde per garantire a noi sicurezza e tranquillità».