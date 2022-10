Abbandono dei rifiuti, Di Pardo annuncia: “Da lunedì le fototrappole per incastrare gli incivili”

Fototrappole in azione da lunedì a Petacciato. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco, Roberto Di Pardo. Sotto la lente una triste problematica che riguarda non solo Petacciato ma un po’ tutti i Comuni del basso Molise: l’abbandono di rifiuti per strada.

Una problematica in cui da tempo incappa anche lo stesso Comune di Termoli che spesso deve avviare una vera e propria caccia agli incivili. Che è quanto accade anche a Petacciato dove il primo cittadino ha deciso di dire basta all’avanzata di chi getta i propri rifiuti ovunque per strada.

“Sono sinceramente stufo – ha affermato Di Pardo – non ci sono scuse e parole se non che siamo una massa di somari incivili. Ma un somaro ha un nome e un cognome e, almeno lui, pagherà caro il suo gesto”.

Una situazione diventata insostenibile, come commenta anche parte della cittadinanza, nonostante l’amministrazione comunale abbia installato anche una ecoisola per rendere più semplice e agevole lo smaltimento dei rifiuti.

“Da lunedì ci saranno anche le telecamere e le fototrappole – conclude il primo cittadino – nei punti più ‘amati’ dagli abbandonato seriali di immondizia”. Nella speranza che questo triste fenomeno vada finendo.