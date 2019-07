Abbandono coatto a Petacciato, il sindaco: «Confidiamo nel senso civico dei cittadini»

REDAZIONE

E’ il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ad aver postato sulla sua pagina Facebook delle foto che mostrano rifiuti abbandonati. «Qualche incivile -si legge nel post- ha deciso di svuotare la propria cantina senza passare per l’isola ecologica. Ha trovato più comodo scaricare il tutto in zona 28, sulla proprietà del demanio marittimo mercantile. Noi abbiamo provveduto subito alla rimozione, ma con le poche risorse a disposizione e il poco personale in organico dobbiamo necessariamente confidare sul senso civico di tutti per tenere in ordine i 37 km quadrati del nostro territorio.Purtroppo non abbiamo trovato nessun indizio che ci potesse ricondurre all’autore del gesto».