Abbandonato per strada e sparato in testa, la storia del gatto Bowie

Ancora una volta una storia crudele, una storia di maltrattamento di animali che sfocia poi nella bestialità degli umani. E’ quanto accaduto a Bowie a Riccia. Un racconto ripreso anche da Lastampa.it

«La storia di Bowie non la sappiamo ma abbiamo potuto immaginarla – ricordano i volontari dell’Apac, l’associazione protezione animali del capoluogo molisano che lo ha preso in cura a LaStampa -. Gattone bianco bello e buono, il gatto che tutti vorrebbero. Inizia con i primi problemi alle orecchie e inizia a peggiorare sempre più fin quando delle orecchie non resta molto se non delle cose accartocciate nere e sanguinolente».

«Appare all’improvviso davanti casa di una ragazza e quindi pensiamo sia stato scacciato da colui che doveva prendersi cura di lui -continuano -. Oltre il suo stato di salute orrendo (carcinoma squamocellulare bilaterale esteso, dermatite e fiv ) notiamo una pallina in testa, così durante l’operazione il veterinario decide di indagare e ci si rende conto che Bowie non solo è stato scacciato ma gli hanno sparato! Quella pallina era un piombino. Ma si sa…viviamo in una realtà in cui si toglie il problema dalla radice, non si lotta per risolverlo..in una realtà dove la violenza regna sovrana». «Bowie ora sta molto meglio – aggiunge l’associazione a Lastampa -. Ha subito la conchectomia bilaterale ed è stato rimosso il piombino. Tra qualche settimana dovrà subire l’estrazione dentaria, dopo di che è pronto per una famiglia. Una ragazza tornando da Roma a trovare i genitori lo ha ritrovato davanti casa dei genitori. Gli ha lasciato da mangiare e lui è rimasto lì. Poi ci ha chiesto aiuto e nonostante le mille difficoltà abbiamo deciso di occuparcene». «Fortunatamente ora siamo riusciti a farlo operare e a breve se si rimetterà subito lo faremo operare anche per l’estrazione dentaria -prosegue Giusy -. Abbiamo notato una pallina in testa e abbiamo scoperto durante l’operazione che si tratta di un pallino di carabina. Era sicuramente il gatto di qualcuno perché è molto buono, ama le coccole e vuole il contatto umano».