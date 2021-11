Si trova in via Monforte, angolo via Genova, e in più di una occasione ha lasciato perplessi i passanti tra inadeguatezza estetica e scarsa percezione di sicurezza.

Verrebbe da dire: non una novità nel capoluogo.

E’ infatti uno dei tanti edifici fatiscenti presenti a Campobasso, in completo stato di abbandono e senza sorte, con un destino incerto tutto da riscrivere, ammesso che il ragionamento in questione possa essere fatto in tempi brevi.

Ciò che invece non è passato inosservato è lo stato di pericolo in cui versa, così come sottolineato dalla ‘recensione’ per nulla incoraggiante di Palazzo San Giorgio.

“La relazione di sopralluogo effettuata nei scorsi dai tecnici – si legge – conferma la mancata esecuzione dei necessari lavori di messa di sicurezza, ritenuti necessari.

Il mancato avvio degli stessi, soprattutto in vista della imminente stagione invernale (notoriamente rigida ndr) potrebbe causare danni alla pubblica incolumità oltre che alla viabilità urbana. Occorre pertanto procedere urgentemente all’esecuzione dei lavori”.

Oltre alle somme già previste, il comune ha ritenuto necessario integrare un’altra cifra esigua che sarà prelevata dal fondo di riserva.

Nel dettaglio, così come sottolineato dai tecnici, potrebbe rivelarsi inevitabile una parziale demolizione dell’edificio pericolante, in particolare nei punti impossibili da recuperare o da rimettere in sicurezza.

Successivamente, e solo dopo aver scongiurato pericoli, si aprirà il capitolo successivo, altrettanto incerto: il destino dell’area e della struttura fantasma, che pur trovandosi in zona centrale non trova un senso concreto.

Un senso, almeno nelle intenzioni, tutto da riscrivere.