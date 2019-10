Una dolce gattina tigrata, di circa 4/5 settimane è stata rinvenuta in un sacchetto dell’immondizia due giorni fa in zona Colle Macchiuzzo. La piccola ora è al sicuro a casa della donna che l’ha rinvenuta, ma cerca una famiglia da coccolare ed amare per l’eternità. Chi vuole farsi un regalo per la vita, scegliendo di condividere la sua quotidianità con la dolcissima tigratina? Per info Caterina: 3484158271