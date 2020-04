Abbandona il figlio, denunciata nigeriana: per il piccolo tampone negativo

Il bimbo si trova in una casa famiglia, la mamma in uno Sprar

Una brutta storia è quella accaduta nel tardo pomeriggio di ieri nel pieno centro di Campobasso, in un appartamento di via Marconi. Purtroppo il protagonista di questa vicenda è un bambino nigeriano che è stato abbandonato da solo in casa dalla madre. Ma andiamo con ordine. Nel tardo pomeriggio di ieri sono giunte delle segnalazioni alle forze dell’ordine per via di pianti e urla di un bambino. Quando le forze dell’ordine sono intervenute nell’appartamento hanno trovato un bambino spaurito che piangeva e gridava. Immediatamente si sono attivati i servizi sociali che hanno trovato sistemazione per il piccolo in una casa famiglia. Prima di entrare, come da prassi in questa emergenza Coronavirus, il piccolo è stato sottoposto in serata al tampone processato dal laboratorio Niro che è risultato essere negativo. Atteso l’esito il bambino ha potuto trovare finalmente sistemazione in una casa famiglia protetta. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la mamma che risiede in uno Sprar di Campobasso abbia abbandonato il figlio per andare a prostituirsi. La donna è stata denunciata dalle forze dell’ordine.