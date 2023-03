Abano, o della memoria

di Leonardo Lavacchi

Come il pittore opera con addizione di colori sulla tela e lo scultore con sottrazione di materiale al blocco di marmo o modellamento dell’argilla, così opera la memoria sulle passate esperienze, aggiungendo dei particolari, sopprimendone altri, contraffacendo i rimanenti, tanto che i resoconti, fedeli e onesti nelle intenzioni narrative, di due persone protagoniste di una comune vicenda presentano delle difformità che spesso fanno dubitare che dello stesso evento si tratti. Questi pensieri, che occupavano la mente di Michele quella sera dopo che si era coricato, erano emersi a seguito del tentativo infruttuoso di riportare alla memoria dei fatti appartenenti a un passato confuso e distorto, ma non permisero il recupero del ricordo, destinato a rimanere inconsistente, e favorirono invece, diluendosi gradualmente nel magma indistinto dell’assopimento, il placido scivolare in un sonno profondo. La mattina al risveglio, nemmeno pensieri si potevano chiamare gli sforzi altrettanto vani di trattenere il sogno, di permanere nel mondo che a ciascuno è proprio perché da ciascuno a propria immagine è creato. Ma già, nel lento e progressivo riacquistare i sensi, si dileguava l’illusione, divenivano inafferrabili le immagini, talché soltanto rimaneva una incerta sensazione di dolce vagolare, appiglio non bastante a sostenere nel vagheggiato indietreggiare il ritorno all’incoscienza. Al tempo stesso, quando si riconosce irrecuperabile il precedente stato e si accerta l’inutilità del dragaggio in acque ormai torbide e spopolate, bisogna pure ammettere, con la malaccetta pena ch’è d’ogni rinuncia, ma anche con l’orgoglio di chi si erge ad affrontare la realtà, che non è la riesumazione del sogno – che benché sia stato più non è – ciò che si cercava, ma la semplice umana e sciocca tendenza a postergare di quella realtà il contatto.

Era un lusso che da tempo non si era concesso, giacché il fardello della colpevolezza sarebbe bastato a impedirgli il riposo dell’oblio quandanche la gravità della situazione, la minaccia incombente, l’istinto di sopravvivenza da selvaggina braccata, non lo obbligassero a restare ben presente a se stesso. Appena il giorno prima era giunto nella stazione termale dove subito, pur non essendo quel rifugio più sicuro di quelli in precedenza abbandonati, si era sentito pervaso da una sensazione di rilassato benessere, forse per l’aria di placida sonnolenza che in quella località si respira, forse come conseguenza di quel comune processo mentale per cui una situazione di rischio più volte affrontata e dalla quale si è sempre usciti indenni sembra perdere la pericolosità e dispone a trascurare le opportune cautele. Michele ne era ben cosciente e, seppur grato per il sonno tranquillo e salutare di quella notte – il sogno lieto era stato dimenticato ma aveva lasciato delle buone sensazioni – era più che deciso a rinnovare le accorte misure che gli avevano permesso fino a quel momento di sfuggire a coloro che erano sulle sue tracce.

Non aveva escogitato degli stratagemmi particolari – limitava a pochi giorni gli stazionamenti e prelevava denaro in banca solo al momento di partire – tanto che era sorprendente, anche per lui, che quelle semplici precauzioni si fossero mostrate efficaci quanto bastava per assicurargli durante un tempo così lungo, né quanto esattamente avrebbe saputo dire, la sopravvivenza e la libertà. In realtà orientava le sue mosse in base alla convinzione, chissà come acquisita, che solo quando, sentendosi definitivamente al sicuro, avesse deciso di fermarsi per porre termine a quell’eterna fuga, sarebbe stato scoperto e raggiunto dai suoi inseguitori. Era perciò inevitabile che già il giorno stesso del suo arrivo si figurasse la prossima partenza, la tappa successiva, il nuovo nascondiglio. Intanto però lo stesso bizzarro convincimento gli suggeriva che non sarebbe stato per l’improbabile incontro con qualcuno che lo riconoscesse, e sapesse del suo nascondersi, e denunciasse la sua presenza che lo avrebbero rintracciato. Poteva quindi godere di un po’ di svago, e grazie anche alla posizione dell’anticiclone atlantico che in quel fine settembre continuava a mantenere chiuse le porte alle perturbazioni autunnali, approfittare di quello che la località offriva: tranquille passeggiate, bagni nelle acque un tempo magiche per l’oro, massaggi rilassanti, pasti appetitosi.

Succede spesso che due persone, camminando una incontro all’altra su di un marciapiede o un vialetto non necessariamente stretti, scelgano lo stesso lato per passare, e si spostino poi simultaneamente verso il lato opposto, e poi di nuovo, finché una delle due non rende patente una decisa immobilità e lascia un varco risolutivo per lo scostamento dell’altra. Di solito la cosa si conclude con un simpatico sorriso divertito prima che ciascuno continui per la propria strada; ma se il vialetto in questione attraversa il parco pubblico di una stazione termale, le due persone sono di aspetto vicendevolmente piacente ed è prossima l’ora di pranzo, il sorriso di una di esse, di sesso maschile e di nome Michele, si allarga in parole: prima un accenno scherzoso all’indeterminatezza del percorso delle microparticelle, che sorprendentemente è celebrato – forse perfino compreso – dall’altra, di sesso femminile e di nome Lucia, con una discreta risatina e un breve indugio, poi per impulso irrazionale la richiesta di un consiglio sui locali esercizi di ristorazione, con la conseguenza, a questo punto scontata, che non conoscendo nessuno dei due il paese, possono benissimo cercare insieme un posticino confacente.

Furono d’accordo per un semplice spuntino: la rosetta con la sopressa, dal nome misterioso per entrambi, li accomunò nella scelta irrorata dal brillante cabernet in calici al solito lieti. Ripresero poi a passeggiare nel parco, dove il manto decadente di foglie morte era divenuto soffice tappeto dai riflessi dorati, gradito agli occhi e al deambulare, come già prescritto dai latini, lento. Lui sapeva ascoltare e glossando il racconto di lei con osservazioni a volte spiritose ma garbate, a volte, rara avis, leggere e intelligenti, rendeva evidente il suo interessamento per la vicenda in fondo banale di una separazione non voluta ma fin troppo ritardata, di dedicazione ai figli negli anni successivi, per attenuare il trauma provocato più che dal distacco paterno dal crollo della struttura familiare nella quale ci si sente, a torto o a ragione, protetti e al sicuro, fino a quella prima vacanza tutta per sé – vacanza dai figli soprattutto – durante la quale voleva riposare, riposare, soltanto riposare. Di sé, Michele parlò poco, e lasciò intendere di essere libero da legami affettivi, cosa più che vera pur nella falsità ch’è nell’incompletezza dell’informazione, perché agli altri legami, quelli che lo costringevano a una perenne fuga, non fece accenno. Il suono delle voci e i fugaci sguardi al profilo che il camminare fianco a fianco consentiva non erano bastante vicinanza e richiedevano, come a conferma, brevi ma frequenti soste per trovarsi uno di fronte all’altra, per guardarsi negli occhi, per misurare la reciproca partecipazione, con tale trasporto che il momento di separarsi giunse sorprendentemente rapido: tutti e due avevano dei trattamenti idroqualcosa prenotati, e a tutti e due, in un congedarsi che richiedeva un prolungato contatto delle loro mani, parve ovvio l’appuntamento per la sera, per cenare insieme, e questa volta sul serio.

A tavola, uno di fronte all’altra, guardarsi era costante e inevitabile. Quando le loro mani si sfiorarono nello spostare un piatto e il contatto bastò a trattenerle unite, Lucia comprese che a lei sarebbe toccato lenire l’infinita pena intravista – dimenticava, oh sì, quante volte si era riproposta di contrastare tenacemente il proprio istinto di samaritano – negli occhi forse imploranti dell’uomo. La notte, affrontata con l’entusiasmo ieratico della lunga astinenza, fu propizia, e anche a loro parvero rosee le dita dell’aurora quando le avvertirono sulle ciglia a consentire alfine di chiudere gli occhi.

Nei due giorni seguenti la distribuzione del tempo fra tavola, parco, trattamenti e letto vide quest’ultimo primeggiare nettamente: fra separazioni brevi e presto ritrovarsi era il fulgore insonne ed esaltante di un abbraccio ininterrotto, l’ebrietà da sensazioni nuove profonda e duratura. Si raccontavano il passato, vite concluse, epoche inattuali e superate, per lei ben chiare e a perfezione elaborate, per lui affioranti a stento dal groviglio di ricordi incerti e confusi, come sprazzi di luce nella nebbia che il vento a tratti squarcia. Siccome non avevano dubbi sull’impronta di velleitarismo che avrebbe acquisito qualsiasi impegno, poiché tutt’altro che probabile ne sarebbe poi stato l’adempimento, parve a entrambi opportuno evitare di assumerne e di richiederne, per non mentire né ascoltare menzogne, o in alternativa pronunciare o udire sgradevoli verità. Il futuro fu escluso coscienziosamente dal loro dialogare, ma di futuro bisogno avevano: lo capì Michele il terzo giorno, quando durante una breve separazione si sorprese a valutare ciò che gli stava accadendo per scoprire che c’era dell’altro, al di là dei congiungimenti esaltanti, c’era un senso di pace, fiducia, affidamento, ritorno al sicuro nel grembo della madre che solo è nell’amore e nella morte.

Qualcuno ha detto che una lingua è un dialetto che dispone di esercito, marina e aviazione militare. Michele, che non aveva idea di come dove e quando avesse udito questa affermazione, pensò che sarebbe stato bene aggiungere: o ambisce a disporne, poiché i portatori di tale ambizione non esiterebbero certo a chiamare lingua il loro idioma. L’eccentrico pensiero non era motivato da preoccupazioni linguistiche, ma gli serviva perché parafrasandolo era arrivato alla conclusione che un grande amore è un’infatuazione ufficializzata, de iure o de facto, o tendente all’ufficializzazione. Dopo di che constatò che anche così l’incertezza sul suo sentimento sarebbe rimasta, perché non era chiaro cosa accadeva quando quella tendenza era carente, non per la scarsa volontà dell’infatuato, ma per le condizioni esterne sfavorevoli.

Era infatti di tre giorni il limite massimo di permanenza nella stessa località che Michele si era fino a quel momento assegnato per rispettare le misure di sicurezza da lui stesso decretate. Si sarebbe dunque dovuto allontanare senza lasciare tracce, legami, piste che avrebbero ricondotto a lui e, per quanto dolorosi potessero essere la separazione e il troncamento definitivo di ogni contatto con Lucia, alternative non ne vedeva. Il dubbio restava su come farlo: lasciare immediatamente l’albergo e svanire senza rivederla gli sembrava vile; parlarle e comunicarle la partenza adducendo generici impegni inderogabili e negando delle spiegazioni più circostanziate sarebbe stato altrettanto disonesto e non avrebbe nemmeno evitato, scadendo in un diverbio che avrebbe oscillato fra il tragico e il patetico, delle recriminazioni acerbe; l’intensità, il coinvolgimento, la passione mostrati in quei giorni attribuivano a lei il diritto di sapere tutto, di ascoltare la confessione del suo segreto, la rivelazione di cosa lo incalzava costringendolo alla fuga. Ma a questo punto gli tornarono alla mente le riflessioni che avevano occupato i suoi pensieri la prima notte a Abano, poi abortite nel sonno, e il tentativo infruttuoso di recupero nella memoria che le aveva ispirate: egli non sapeva perché fuggiva e pur essendogli tremendamente chiaro che doveva farlo, le ragioni più non le conosceva. E si chiedeva anche adesso se la memoria avesse operato per sottrazione eliminando il ricordo delle cause che avevano determinato le attuali circostanze, oppure proprio queste circostanze fossero il frutto di un addizione estemporanea non motivata, che fosse inutile il suo peregrinare, inesistente la sua colpa, immaginari i suoi inseguitori. Si figurava adesso la memoria come un blocco compatto del quale solo la superficie era osservabile ma non l’interno, che n’era la matrice e al quale solo per induzione logica (così di certi effetti si presumono le cause con processo che l’esperienza ispira e consolida anche a livello inconscio, come dalla buccia si intuisce la polpa del frutto e ne sono attivate le ghiandole salivari) si poteva risalire. Per scalfire la scorza, per verificare la consistenza di quanto assunto, per scoprire insomma se fosse la fuga davvero necessaria, non c’era che un modo: fermarsi e aspettare, affrontare a viso aperto il destino, qualunque esso fosse. Era pericoloso, indubbiamente, vivere è sempre pericoloso (anche questo lo aveva sentito, quando, da chi?), ma andarsene adesso non era forse rinunciare a vivere? Si trattenne in tali riflessioni amleticamente oziose – perduto fra le metafore non riusciva a soppesare l’utilità o il danno e a una decisione chissà quando sarebbe arrivato – improvvisamente interrotte dall’immagine di Lucia, che correndogli incontro radiosa – e non era quella un’induzione ma lei in carne, ossa e sorriso – spostò decisamente verso un lato l’ago della bilancia. Con le braccia di lei intorno al collo, le labbra sulle sue, fu facile decidere che si sarebbe potuto trattenere un giorno ancora, un giorno solo, e sarebbe stato un giorno di vita in più. Poi chissà, un altro giorno, se gli venisse concesso, e un altro, sino alla fine, come tutti.

LA PORTA (Un’epifania)

Quando fu davanti alla porta ebbe un attimo di esitazione, tanto quanto bastava acché l’impulso sfrenato che fino a là lo aveva condotto si esaurisse sgonfiandosi come vescica nel procrastinato mingere. La titubanza divenne incertezza, si dilatò il lasso dell’indugio, quasi ad abbracciare l’ampio spettro delle possibili conseguenze, il braccio restò teso immobile verso la maniglia sulla quale poggiava la mano, le dita esangui nella contrazione. L’insostenibilità stessa della postura vietava una proroga durevole, qual breve miccia non a lungo dilaziona il botto, epperò, ruotando il polso, spinse ed ebbe accesso. Né luce né tenebra, nulla v’invenne, siccome avea previsto, ma solo la patina del tempo: n’uscì deluso e sarcastico, come dopo un film dal finale scontato.

Postilla a “LA PORTA”

L’epifania, dal lat. tardo epiphāna, dal gr. epipháneia ‘(feste) dell’apparizione’, è la manifestazione della divinità in forma visibile; per antonomasia la manifestazione della divinità di Gesù ai Magi nel mito cristiano. La parola ha anche il significato più generico di ‘apparizione, manifestazione’ ed è in questo senso che la usa Joyce per designare dei particolari momenti, nella vita e nella narrazione, nei quali si ha, come per un velo che si squarcia, una percezione profonda ed essenziale della realtà e di ciò che dietro di essa si nasconde. Ho chiamato con il termine epifania, usandolo quindi in modo un po’ diverso da come lo usa Joyce, questo tipo di composizioni che per la loro brevità sono costituite quasi totalmente dal momento della “manifestazione”.

Una possibile interpretazione dell’epifania LA PORTA, che in quanto costruita a posteriori e per quanto autorevole ne ammette ogni altra da parte del lettore, è la seguente:

La porta preclude l’accesso all’interno, o l’evasione verso l’esterno, o il passaggio fra due locali, comunque sempre prelude ad un movimento spaziale che può essere assunto a metafora di uno qualsiasi dei cambiamenti di maggiore o minore importanza che si presentano nel corso dell’esistenza: un nuovo lavoro, una nuova città, delle nuove amicizie, un nuovo amore. Nel migliore dei casi questi cambiamenti sono intrapresi con grande entusiasmo, benché non sia improbabile che si venga colti durante il processo da un ripensamento, da un senso di timore e di incertezza che il nuovo non manca mai di suscitare. Se il timore è forte può soffocare il processo già sul nascere, o durante il percorso, ma può anche emergere quando ci si è già tanto inoltrati che seppure lo slancio venisse meno non sarebbe più possibile tornare indietro. In fondo molte decisioni non sono il frutto di una scelta razionale, non derivano dal soppesare con cura tutti i pro e i contro, ma sono diventate ineluttabili a seguito di comportamenti anteriori alla decisione stessa.

Ecco quindi che si entra nel nuovo. La più grande delusione è scoprire che nuovo non è, che il tempo ha ottuso le sue caratteristiche – o ha forse ottuso le doti percettive di chi lo ravvisa? – tanto che non riluce né è particolarmente oscuro; in definitiva una via di mezzo amorfa fra il bene e il male, non molto differente da ciò che si è lasciato. Eppoi lo si sapeva. Le antiche conoscenze, le frequenti esperienze, cos’altro potevano indurre a prevedere? Resta, ad amara consolazione, l’orgoglio di una preservata lucidità e un certo sarcasmo verso coloro che in circostanze simili si sarebbero aspettati qualcosa di diverso e che forse, per la loro innocenza non scevra di ignoranza, meglio apprezzano quel brutto film che è la vita.

LA SECONDA PORTA

Un’epifania di Leonardo Lavacchi

Dopo una breve esitazione si ritrasse: lasciò la presa sulla maniglia e il braccio gli ricadde lungo il fianco. Sapeva, oppure ipotizzava, che dietro quella porta avrebbe ritrovato, pazienti ad aspettarlo, solo costumi usati e logore sembianze in vesti trasandate. Scrollò le spalle e si girò sui tacchi, ma già nello scendere lento quei gradini, saliti a due, a tre, con grande foga, spinto da un vento allegro e birichino poi acquietato, seppe, oppure ipotizzò, quanto rimpianto tramanda ogni occasione, seppure valutata insussistente, ora ch’è persa, persa, e più non riede.