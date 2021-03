Aast: prosegue progetto europeo transfrontaliero ‘Innotourclust’

Prenderà il via domani il primo di sei incontri di formazione per le imprese turistiche del territorio che hanno aderito all’invito dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo nell’ambito del Progetto Europeo Italia-Albania-Montenegro “Innotourclust”. L’Interreg vede coinvolta, tra i partner, l’Aast insieme alla Camera di Commercio di Lecce, l’Università del Salento, l’Agenzia nazionale del Turismo d’Albania, la Camera di Commercio e del Turismo di Tirana e l’Organizzazione nazionale del turismo montenegrino.

Il Progetto punta a rafforzare la competitività e la cooperazione delle piccole e medie imprese dei tre Paesi coinvolti: Italia, Albania e Montenegro. L’obiettivo è la realizzazione di un cluster turistico innovativo per creare e sviluppare un dialogo tra imprese locali e l’industria del turismo internazionale. E proprio nell’ambito di Innotoruclust, l’Aast ha organizzato un programma di formazione on line per gli imprenditori del territorio.