“Aast Molise” a Dubrovnik per la IV edizione dell’Adriatic Sea Forum

Oggi l’inaugurazione della “due giorni” che proseguirà fino a domani 5 maggio. Presente anche Afa System per l’App dedicata alla gestione dei porti turistici

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise partecipa alla sesta edizione dell’”Adriatic Sea Forum Cruise, Ferry, Sail & Yacth”, l’evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, aperto questa mattina a Dubrovnik.



L’evento che proseguirà fino a domani 5 maggio, è l’appuntamento di riferimento per tutti coloro che operano nel turismo via mare in Adriatico e rappresenta un’occasione preziosa per tutti gli operatori per confrontarsi su turismo nautico, croceristica e traghetti.



Con l’Aast ha partecipato al Forum anche la società Afa System che ha sviluppato l’App “FramesPort” per la gestione dei porti turistici nell’ambito del Progetto europeo “Framesport” dedicato al potenziamento e sviluppo integrato degli scali dell’Adriatico.

Al centro dell’”Adriatic Sea Forum”: la definizione di un percorso collettivo per rendere l’Adriatico una destinazione turistica di eccellenza. Tra i temi affrontati, il connubio tra sostenibilità, crescita economica ed occupazionale dei territori, fino alle potenzialità del brand “Adriatico”.



Il forum offre l’opportunità di incontrare operatori tra le figure più importanti coinvolte nel turismo marittimo nell’Adriatico. La “due giorni” rappresenta occasione di dibattito per una visione più dettagliata di questioni di importanza per i settori delle crociere, traghetti, barche, yacht nell’Adriatico, un’area toccata da 7 nazioni: Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Italia e Slovenia che include 25 regioni e oltre 150 destinazioni turistiche.