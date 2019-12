Anas, al via i lavori di manutenzione del viadotto “piana della fiumara”

Da lunedì 9 dicembre senso unico alternato sulla SS 647 “Fondo Valle del Biferno” dal km 1,050 al km 1,450, nel territorio di Bojano

REDAZIONE

A partire da lunedì 9 dicembre, Anas avvierà i lavori di manutenzione programmata per il ripristino strutturale degli impalcati del Viadotto “Piana della Fiumara”, ubicato lungo la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, a partire dalle ore 7:00, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico o dal personale di cantiere, lungo il tratto compreso tra il km 1,050 ed il km 1,450, nel comune di Bojano, in provincia di Campobasso.

Il completamento degli interventi è previsto entro il mese di marzo del 2020.

