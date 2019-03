AAA, personale cercasi. E si pensa a richiamare i pensionati

REDAZIONE TERMOLI

AAA personale cercasi al San Timoteo di Termoli. E’ quanto venuto fuori nel corso della riunione del Comitato San Timoteo che si è tenuta a qualche giorno di distanza dall’incontro che una delegazione degli attivisti termolesi ha avuto con i due commissari ad acta della sanità molisana. Sotto la lente le criticità dell’ospedale bassomolisano a cominciare dal personale che non c’è con la conseguenza di lasciare sguarniti alcuni reparti. «E’ stato un incontro franco e leale – ha commentato Nicola Felice – ma non si sono sbilanciati più di tanto essendo dei tecnici. Noi abbiamo rafforzato le nostre richieste indicando le criticità che ci sono nel basso Molise e l’importanza che riveste l’ospedale. Certamente sono state recepite queste difficoltà ma nello stesso tempo i commissari hanno insistito nel dire che oggi come oggi le difficoltà sono legate essenzialmente alla ricerca di personale». Di qui, quindi, la novità più grande in vista dell’estate quando aumenta la popolazione bassomolisana e, di conseguenza, anche la percentuale di utenti che si rivolgono al San Timoteo: «si stanno facendo autorizzare dal Ministero la possibilità di richiamare diciamo in servizio il personale attualmente in pensione attraverso degli incarichi professionali a tempo in attesa che possano essere svolti di nuovo i concorsi». Si tratta di una situazione certo non semplice anche alla luce dei risvolti economici per la comunità termolese. «L’ospedale è fondamentale anche dal punto di vista economico – ha proseguito Felice – e riuscire a richiamare personale aiuterebbe anche molto la mobilità attiva visto che attualmente è risaputo che incide tanto quella passiva dei pazienti che si rivolgono alle strutture dell’alta Puglia e della zona di Vasto e questo sicuramente non giova all’intero servizio sanitario regionale. Noi torniamo a dire che questo nuovo piano 2019-2021 è l’occasione anche per revisionare gli equilibri anche per quello che riguarda il rapporto pubblico-privato. Abbiamo sostenuto anche che non ci interessa il concetto della tutela dei primari o degli operatori sanitari, ma ci interessa avere dei servizi efficienti sul territorio». Sotto la lente anche la questione del punto nascita di Termoli «che in effetti è la punta dell’iceberg come abbiamo sempre detto. Noi abbiamo bisogno che i reparti attualmente presenti vengano messi in condizioni di lavorare attraverso nuovo personale». E il pensiero non può che andare all’estate oramai alle porte. «Su questo non si sono sbilanciati più di tanto, hanno solo ribadito che daranno il massimo impegno. L’importante, attraverso il tavolo tecnico, è quello di ottenere la deroga per i concorsi e poter assumere nuovo personale in funzione al fabbisogno che è già stato stabilito nel piano».