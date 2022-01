AAA nuovi medici cercasi: l’Asrem apre bandi per 23 posti a tempo indeterminato

Florenzano: “E’ una necessità vista la penuria di personale. Questo sforzo enorme servirà non solo a trovare medici per i nostri reparti ma anche a dare stabilità a importanti strutture aziendali”

Aperti nuovi bandi per l’assunzione di medici per l’Asrem. Il direttore generale, Oreste Florenzano, ha firmato nei giorni scorsi le delibere con le quali si dà il via ai concorsi a tempo indeterminato per 23 posti.

Con il nuovo Piano Assunzionale, rivisto dalla direzione strategica per renderlo più calzante alle esigenze di Asrem, è stata avviata una fase di concorsi senza soluzione di continuità.

Dopo quelli avviati la scorsa settimana per altri 32 medici, adesso è la volta dei bandi per Medicina Trasfusionale e Radiodiagnostica. Saranno procedure veloci e snelle, così da rendere i concorsi di Asrem più appetibili.

“Grazie all’introduzione di una specifica piattaforma informatica – commenta il direttore generale Florenzano – verranno ridotti i tempi di gestione dei concorsi. Una necessità perché in poche settimane ne abbiamo messi in campo tantissimi. E’ una necessità, vista la penuria di personale. Questo sforzo enorme, sul quale sta lavorando anche il personale amministrativo della UOC Gestione Risorse Umane, servirà non solo a trovare medici per i nostri reparti, ma anche a dare stabilità a importanti Strutture Aziendali.

Come? Portando a termine le procedure di individuazione dei Direttori di Struttura Complessa. Sembra una banalità, ma questo è il primo passo per consentire ai reparti di lavorare nel migliore dei modi, riducendo al minimo ogni scossone. Per questo motivo il mio impegno è su più fronti”.

In dettaglio:

delibera n. 68/2022 5 posti MEDICINA TRASFUSIONALE;

delibera n. 69/2022 18 posti RADIODIAGNOSTICA.

Contestualmente sono stati banditi anche gli avvisi pubblici a tempo determinato per le medesime discipline e per lo stesso numero di posti. In questo modo, con la doppia opzione, c’è una maggiore possibilità di risposta dei candidati ai bandi.

SI PRECISA CHE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE POTRANNO ESSERE INOLTRATE ALL’ESITO DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE (per i concorsi a tempo indeterminato) E SUL BUR MOLISE (per gli avvisi a tempo determinato).

Inoltre, sempre nella giornata del 23/01/2022 ASREM ha proceduto a deliberare ulteriori 4 bandi per DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA (che si aggiungono ai 9 già banditi nei mesi scorsi), che qui di seguito si riepilogano: