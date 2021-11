AAA dirigenti cercasi al Comune di Portocannone: sindaco e vice si ‘sdoppiano’

Nominati rispettivamente responsabili dell’Area Finanziaria e dell’area Amministrativa e delle Politiche sociali. E con delibera di Giunta affidato anche un incarico all’ex sindaco Caporicci

AAA dirigenti e dipendenti cercasi al Comune di Portocannone dove, con Delibera n. 80 del 29/10/2021, la Giunta ha conferito al Sindaco, Francesco Gallo, l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria e all’Assessore Valentina Flocco, l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali. “Tale opzione – affermano dal Comune di Portocannone – è stata dettata dalla necessità di supplire alla carenza di personale che contraddistingue l’attuale organigramma dell’Ente ed, al contempo, di contenerne i costi, in considerazione della notoria situazione finanziaria dello stesso”. Con la stessa delibera di Giunta è stato conferito un incarico anche all’ex sindaco Giuseppe Caporicci. Dopo l’esperienza da primo cittadino per Giuseppe Caporicci si tratta di un ritorno in Comune. Dallo scorso 28 ottobre, infatti, gli è stato attribuito l’incarico di Consulente per le Tematiche europee e di supporto al consigliere delegato alle Opere pubbliche presso il Comune di Portocannone. Ad annunciare l’incarico è lo stesso Giuseppe Caporicci. “Colgo l’occasione della diffusione della notizia da parte di Termoli on Line, per ringraziare pubblicamente il Sindaco Francesco Gallo, il Vicesindaco Michele Di Legge e l’Assessore Valentina Flocco per questo incarico fiduciario, ed ovviamente gratuito, che mi consentirà di continuare a mettere a disposizione della Comunità di Portocannone le esperienze maturate nel mio mandato di Sindaco.In collaborazione con il consigliere delegato alle politiche europee Giovanni Fiore abbiamo già avuto delle riunioni con la Rete dei Comuni Molisani costituita per l’accesso ai bandi europei e nazionali, iniziando ad elaborare obiettivi e metodologie che possano dare opportunità di crescita al nostro territorio.Con lo stesso scopo si avvierà l’interlocuzione con la Rete Nazionale dei Comuni Sostenibili, alla quale il Comune di Portocannone, unico Comune nel Basso Molise , ha aderito nello scorso mese di maggio. Una ultima annotazione sulla situazione del nostro Comune: l’assunzione di responsabilità gestionali dirette da parte di Sindaco ed Assessore dovuta alla drammatica situazione della dotazione organica del Personale, è un gesto di grande coraggio e responsabilità politica, che potrebbe apparire scontato ma che invece merita davvero tutto il possibile apprezzamento da parte della nostra Comunità e delle Istituzioni, locali e non, con cui il Comune di Portocannone si troverà quotidianamente a relazionarsi”.