AAA Cercasi Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento, c’è il bando

Pubblicato il Bando per la copertura di 3 posti (nella Regione Molise) da “Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento”. L’Avviso pubblico, disponibile sul sito dell’Arsarp (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca) vuole dare attuazione all’accordo di cooperazione siglato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni attraverso il “Progetto For.Italy”, finalizzato alla formazione nel settore forestale al fine di promuovere in modo condiviso la crescita delle imprese e la gestione attiva e sostenibile del bosco.

Nell’ambito di tale attività, la Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale n. 86 del 12.04.2021 ha delegato proprio l’Arsarp per tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell’iniziativa e in particolare la divulgazione delle informazioni e la selezione del personale da coinvolgere nell’iniziativa.

L’Istruttore forestale è un operatore specializzato con competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle metodologie didattiche per il trasferimento del proprio “sapere professionale”, valorizzate da un’attitudine personale. Tale figura sarà di riferimento per erogare formazione, in modo omogeneo, in campo forestale

su tutto il territorio nazionale.

La Regione deputata a organizzare l’iniziativa formativa a cui fa capo il Molise è la Regione Basilicata che organizzerà un corso per istruttore forestale di abbattimento ed allestimento a partire dall’autunno 2021, rivolto a 15 operatori del settore provenienti dalle seguenti regioni:

Regione Molise (3 posti)

Regione Basilicata (7 posti)

Regione Puglia (3 posti)

Regione Calabria (2 posti)

Le candidature potranno essere manifestate esclusivamente da soggetti con almeno le seguenti caratteristiche:

residenza nel territorio della Regione Molise; licenza media; età non inferiore a 21 anni e non superiore a 50 anni; idoneità psicofisica alla mansione; permesso di soggiorno (per i cittadini di Paesi extracomunitari); possesso da almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della materia prima legno; superamento di una selezione pratico-teorica, organizzata dalla Regione Basilicata nel territorio del comune di Abriola (PZ) finalizzata a valutare i seguenti aspetti:

a. la conoscenza della lingua italiana;

b. l’attitudine al lavoro manuale;

c. la capacità comunicativa e la predisposizione alla didattica;

d. le seguenti capacità-conoscenze specifiche in campo forestale:

conoscere l’uso in sicurezza della motosega in abbattimento, allestimento ed esbosco per via terrestre di alberi aventi dimensioni da piccole a grandi, in condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli aspetti relativi al complesso macchina-operatore ed alla sicurezza; conoscere la funzione e l’impiego dei principali attrezzi forestali; conoscere i principi della gestione del bosco comprendendo le finalità degli interventi

selvicolturali; applicare le nozioni di ergonomia nell’uso della motosega, degli attrezzi forestali e delle

norme di comportamento sicuro; conoscere ed utilizzare correttamente i dispositivi di protezione; essere in grado di collaborare in un gruppo di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo

riferimento al responsabile, comprendendo i contenuti dei modelli relativi alla sicurezza.

Le domande di partecipazione al Corso di formazione vanno presentate utilizzando il Modello allegato al Bando, esclusivamente via PEC entro il 11 AGOSTO 2021 al seguente indirizzo: arsarp@legalmail.it .

Per informazioni sui contenuti dell’attività formativa, con particolare riferimento al profilo professionale dell’istruttore forestale, allo standard di erogazione e certificazione, nonché al programma del corso si rimanda alla consultazione del documento integrale e al seguente link:https://www.reterurale.it/FOR_ITALY .