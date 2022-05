AAA Animatore cercasi per estate lavorativa in un villaggio turistico

LTC Srls, gestore di giochi tattici dal vivo, eventi lasergame e realtà virtuale, cerca animatore per stagione estiva dal 10 giugno al 10 settembre. La risorsa andrà a lavorare in un villaggio turistico a Lesina. Requisiti fondamentali sono empatia, voglia di mettersi in gioco, capacità relazionali e problem solving. Non è requisito fondamentale essere auto-munito. Per presentare la candidatura occorre contattare il numero di telefono 3500384424.