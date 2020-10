A zonzo per le strade di Rotello con droga e auto priva di assicurazione

I carabinieri fermano due pregiudicati della provincia di Foggia

Nel corso di mirati controlli, che hanno interessato il territorio del Basso Molise, i Carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Larino hanno controllato, a Rotello, due soggetti, pluripregiudicati, originari del foggiano. Il loro atteggiamento sospetto non è sfuggito ai militari che li hanno subito fermati e controllati. I due avevano nel le loro tasche della marijuana, molto probabilmente destinata allo spaccio locale. Al momento dell’accertamento, i due controllati viaggiavano a bordo di un’autovettura di lusso e priva di assicurazione che, per eludere i controlli, era munita di una targa prova, tra l’altro, non esposta. Per tale motivo, i due controllati si sono visti costretti a consegnare l’auto ai Carabinieri, che l’hanno immediatamente sottoposta a sequestro. Inoltre, l’ingiustificata presenza dei due uomini foggiani, il fatto che portassero indosso droga e viaggiassero a bordo di un’auto priva dei requisiti assicurativi ha permesso ai militari di avanzare, nei loro confronti, anche una proposta di foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nei Comuni limitrofi. Per il possesso di droga è scattata anche una segnalazione alla Prefettura di Campobasso.